Nach Trennung von Peter Klein: Ist die Katzenberger-Mama Iris Klein frisch verliebt?

Nach der Trennung und dem anschließenden Rosenkrieg von Iris Klein (55) und Peter Klein (56) deutet die Mutter von Daniela Katzenberger via Instagram große Neuigkeiten an. Geht es etwa um eine neue Liebe?

Über Monate hinweg lieferten sich Katzenberger-Mama Iris Klein (55) und inzwischen Ex-Partner Peter Klein (56) eine Trennungs-Schlammschlacht in der Öffentlichkeit. Grund war eine vermeintliche neue Liebe zwischen Peter Klein und Schauspielerin Yvonne Woelke (41). Doch ist Iris Klein inzwischen etwa auch neu verliebt oder vielleicht sogar vergeben?

Iris Klein deutet geheimnisvoll Neuigkeiten an

Auf diesen Gedanken könnte man zumindest kommen, wenn man sich die Story von Iris Klein am Wochenende auf Instagram etwas genauer angeschaut hat. “Ansonsten geht es mir wirklich blendend. Irgendwann werde ich euch den Grund dafür erzählen. Noch kann ich nix verraten – aber bald. Genießt den Tag mit euren Liebsten. Für mich gibt es nichts Wichtigeres als die Familie", sagt Iris Klein dort geheimnisvoll.

Hat Iris Klein einen neuen Partner?

Warum genau die 55-Jährige grinsend und lächelnd vor der Kamera sitzt, wird sie also erst in einiger Zeit auflösen. Ihr letzter Satz "für mich gibt es nichts Wichtigeres als die Familie”, den sie extra stark zu betonen scheint, könnte aber vielleicht etwas mit dem großen Geheimnis zu tun haben. Oder etwa doch ein Mann? Schließlich hatte Iris Klein erst kürzlich erzählt, dass sie durchaus wieder in Dating-Laune sei.

Liebes-Comeback mit Peter Klein schließt Iris Klein konsequent aus

Worum es sich aber ganz gewiss nicht handelt, ist ein eventuelles Liebes-Comeback mit Ex-Partner Peter Klein. Dass sie das ausschließt, verkündete die Mutter von Daniele Katzenberger am Montagabend eindeutig ebenfalls via Instagram. “Nein, ich möchte ihn nie wieder zurück, am liebsten auch gar nicht mehr sehen. Denn welche Frau will einen unehrlichen Mann? Ne, ich will den nicht mehr!”

Iris Klein über Trennung: "Mir hätte nichts Besseres passieren können"

Anschließend gibt sie überraschenderweise noch zu: "Die Trennung war das Beste, was mir passieren konnte. Im Nachhinein muss ich sagen 'Danke, werdet glücklich, lasst mich einfach in Ruhe, ich lass euch auch in Ruhe".” Wer hätte das nach den ganzen öffentlich ausgetragenen Streitereien und gegenseitigen Vorwürfen schon gedacht...