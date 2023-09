Nach Trennung von Frau Stephanie: Flieht Karl-Theodor zu Guttenberg aus Deutschland?

Karl-Theodor zu Guttenberg hat sich nach dem Ehe-Aus mit Frau Stephanie für eine Auszeit in die Wälder von Montana zurückgezogen.

In Hemd und Sakko dürfte man Karl-Theodor zu Guttenberg aktuell eher nicht antreffen – er ist momentan in den Wäldern Montanas unterwegs.

Nach einer Trennung müssen viele Menschen erst mal wieder zu sich selber finden. Eine Reise bietet sich da oftmals an – so sieht das scheinbar auch Karl-Theodor zu Guttenberg (51), der sich nach der offiziellen Trennung von Ehefrau Stephanie zu Guttenberg erst mal in die Wälder von Montana im Nordwesten der USA verabschiedet.

"Ohne Internet. Ohne Handyempfang. Das nächste Dorf zwei Stunden entfernt. Ein Satellitentelefon für Notfälle. Neun Tage ohne Nachrichten", beschreibt er seinen Aufenthalt dort auf seinem .

Ist die Scheidung von Ehefrau Stephanie der Grund für den Trip in die USA?

Ob das ganze mit der Trennung von Noch-Ehefrau Stephanie (46) zu tun hat? Dies wird in dem Beitrag nicht erwähnt. Und trotzdem scheint die Reise für den ehemaligen Bundesminister einen Neustart darzustellen.

"Für eine kurze Zeit die Wiederbegegnung mit einer Wirklichkeit, die mir fremd geworden war. Eine Wirklichkeit ohne das begleitende Grundrauschen der Meinungsjongleure unserer Zeit. Entkoppelt von politischem Streit. Von Gerüchten. Von großen und konstruierten Skandalen. Von Scheinheiligkeit, Schicksalsvoyeurismus und Dauerempörung." Das soll die Reise für KT Guttenberg sein.

Karl-Theodor zu Guttenberg: Auf der Suche nach Ruhe und Gelassenheit?

In der Ruhe Montanas habe er sich außerdem an drei Sätze eines verstorbenen Bekannten erinnert, der ihm in seiner unerschütterlichen Gelassenheit in vielen Lebensstürmen imponiert hat.

Auf die Frage, wie er sich die innere Ruhe bewahre, habe dieser gesagt: "Unterwerfe Dich nicht den Emotionen anderer. Beantworte Benachrichtigungen und Briefe, die Dich berühren, niemals spontan - und lese ausschließlich die Zeitung des Vortags. Du wirst überrascht sein, wie viele tagesaktuelle Aufreger sich dann als Luftnummer erweisen." Diese Ratschläge will sich der ehemalige Politiker offenbar zu Herzen nehmen.

Um den Text auf seinem Profil zu posten, sei er extra in ein Lokal mit WiFi gegangen. "50er-Jahre-Ambiente. Jukebox. Vier Fernseher. Auf allen lief ein Schönheitswettbewerb für Rassehunde. Keine Nachrichtensender. Keine Börsenkurse. Keine Talkshow. Stattdessen gut frisierte Pudel", beschreibt er die Lokalität. An der Wand hing außerdem ein sehr treffendes Schild mit der Aufschrift: "And the World Keeps Spinning" ("Und die Welt dreht sich weiter"). "Wie trivial. Wie wahr", kommentiert Guttenberg dies.