Nach Trennung von Bauer Patrick: Hat Antonia Hemmer einen neuen Freund?

Bei "Bauer sucht Frau" lernte Antonia Hemmer ihren Patrick Romer kennen und lieben, doch nach der Teilnahme bei "Das Sommerhaus der Stars" 2022 war die Beziehung vorbei. Hat sie inzwischen einen neuen Freund? Was ist über ihr Privatleben bekannt?

Startet Antonia Hemmer jetzt im Trash-TV durch? Nach Auftritten in Kuppel- und Realityshows ist sie aktuell in "Kampf der Realitystars" zu sehen. Wie tickt sie eigentlich privat? Hat sie nach der Trennung von Ex Patrick Romer einen neuen Freund? Was läuft eigentlich mit Ex-Bachelor Paul Janke?

Patrick Romer und Antonia Hemmer: Von "Bauer sucht Frau" ins "Sommerhaus der Stars"

2020 nahm Antonia Hemmer an der Show "Bauer sucht Frau" teil und wollte sich von Moderatorin Inka Bause verkuppeln lassen. Dort lernte sie den Landwirt Patrick Romer kennen und lieben. Die beiden schienen schnell Gefallen an der Arbeit vor der Kamera gefunden zu haben und nahmen an "#CoupleChallenge" teil. Dann folgte "Das Sommerhaus der Stars" 2022 – was negative Folgen für das damalige Paar hatte.

Das "Bauer sucht Frau"- Paar Patrick Romer und Antonia Hemmer war 2022 bei "Das Sommerhaus der Stars" dabei. © RTL / Stefan Gregorowius

Sommerhaus-Fluch? Trennung bei Patrick Romer und Antonia Hemer

In "Das Sommerhaus der Stars" 2022 zeigte sich Patrick Romer gegenüber seiner Freundin von einer nicht so netten Seite. In den Spielen setzte er Antonia Hemer unter Druck, regelmäßig stritt das Paar vor laufenden Kameras. Für sein Verhalten erntete der TV-Bauer heftige Kritik, sogar Bushido-Ehefrau Anna-Maria Ferchichi watschte ihn öffentlich ab.

Kurze Zeit nach Ausstrahlung des Finales der RTL-Show verkündeten die "Bauer sucht Frau"-Stars ihre Trennung. "Leider hielt unsere Beziehung dem öffentlichen Druck als auch den unzähligen Spekulationen der letzten Wochen nicht stand", hieß es in einem gemeinsamen Statement.

Antonia Hemmer avanciert zum Social-Media-Star auf Instagram

Durch ihre TV-Auftritte ist Antonia Hemmer inzwischen selbst zu einem Promi geworden. Auf Instagram hat sie 165.000 Fans (Stand 12. April 2023), was bei Kooperationen mit großen Firmen durchaus lukrativ sein kann. Allerdings ist ihr Account nicht öffentlich, ihre Follower sucht sich die TV-Schauspielerin selbst aus.

Nackte Antonia Hemmer: Für diesen Kalender zog sie auf Fotos blank

Noch während ihrer Teilnahme bei "Bauer sucht Frau" hat Antonia 2020 die Hüllen fallen lassen. Für den Bierkalender der Brauerei Griess aus Bamberg machte sie sich nackig.

Neuer TV-Job: Antonia Hemmer ist bei "Kampf der Realitystars" 2023 dabei

Die Trennung von Patrick Romer bedeutete für Antonia Hemmer nicht das Ende ihrer TV-Karriere, sie startet nun solo durch. Aktuell ist sie in "Kampf der Realitystars" zu sehen und tritt gegen Promis wie Sarah Knappik, Giulia Siegel und Serkan Yavuz an.

Antonia Hemmer und Paul Janke: Hat die Ex-Bäuerin einen neuen Freund?

In der RTLZWEI-Show, die von Cathy Hummels moderiert wird, trifft Antonia Hemmer auch auf den ehemaligen Bachelor Paul Janke. Die beiden scheinen sich bestens zu verstehen und sind auch nach Ende der Dreharbeiten miteinander verbandelt. Auf Instagram zeigen sich die möglichen Turteltauben im gemeinsamen Urlaub sehr vertraut. Zu einer angeblichen Liebelei haben sie sich bislang noch nicht öffentlich geäußert.