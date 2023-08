Nach Magersucht: Söders Tochter Gloria Burkandt legt sich unters Messer

Gloria-Sophie Burkandt hat sich einer Schönheits-OP unterzogen. Damit möchte sie auch auf die Folgen ihrer Magersucht aufmerksam machen. Der AZ schickt die Tochter von Markus Söder Vorher-Nachher-Bilder.

Gloria-Sophie Burkandt, Tochter von Ministerpräsident Markus Söder, hat ihre Magersucht besiegt. Doch die Folgen der Krankheit sind noch immer spür- und sichtbar. Nun hat sich das Model einer Operation in München unterzogen.

Gloria-Sophie Burkandt meldet sich über Instagram aus dem Krankenhaus. © Instagram/gloriasophieee

"Mein ganzer Stoffwechsel ist kaputt. Wenn ich einen Salat mit ein bisschen mehr Olivenöl esse, nehme ich schon zu", verrät die 24-Jährige dem RTL-Magazin "Exclusiv Weekend". Durch das andauernde Hungern hat ihr Körper öffenbar irreparable Folgen davongetragen.

"Ich muss jetzt ständig Darmsanierungen machen, weil ich überhaupt nicht mehr verdauen kann. Auch meine Magensäure ist nicht mehr so gut. Ich brauche einen Tag, um allein ein normales Reisgericht verdauen zu können", schildert sie ihre Situation.

Diese Vorher-Nachher-Bilder vom Bauch schickt Gloria-Sophie Burkandt der AZ © privat

Gloria Burkandt: Schönheits-OP gegen Spuren der Magersucht

Der Münchner Beauty-Doc Nikolaus Raab von der Munich Clinic soll nun helfen, die Spuren der Essstörung zu beseitigen. Zumindest soweit das möglich ist: "Man muss sich das wie vier, fünf Schwangerschaften in Folge vorstellen. Und so reagiert das Gewebe", erklärt der Schönheitschirurg. Von ihm hat sich Gloria-Sophie Burkandt den Bauch straffen lassen, da sie durch die Magersucht so schlaffe laut am Bauch bekommen habe, was auch mit einer Stunde Sport am Tag nicht wegging. 10.000 Euro kostet der Eingriff. Jetzt habe sie Bettruhe, soll eine Woche lang möglichst ruhig liegen bleiben und danach einen Kompressionsanzug tragen, um die Heilung zu beschleunigen.

Abgemagert: Gloria-Sophie Burkandt im April 2022. © imago/Marja

Ihre Erkrankung hatte die älteste Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten lange Zeit verheimlicht – sogar vor Mutter Ulrike Burkandt und Vater Markus Söder. Bei einer Größe von 1,85 Metern wog sie nur noch 59 Kilo. Sie erklärt: "Ich bin froh, das Kapitel mit der Magersucht abgeschlossen zu haben, indem ich nicht mehr an diesen Bauch erinnert werde."