Nach Liebes-Geständnis bei "Kampf der Realitystars": Sarah Knappik und Paul Janke zoffen sich

In der Trash-Show "KDRS" (Kampf der Realitystars) werden langsam aber sicher die Krallen ausgefahren – wie etwa bei Paul Janke und Sarah Knappik. Der Ex-Bachelor hat das Model auf seiner Abschussliste, doch die 36-Jährige lässt sich das nicht gefallen. Was hat die Ex-Freundin von Paul Janke damit zu tun?

Sarah Knappik legt sich bei "Kampf der Realitystars" 2023 mit Paul Janke an.

Verletzte Eitelkeit oder doch eher Rache für einen Beinahe-Rauswurf? Zwischen Paul Janke und Sarah Knappik knallt es am thailändischen Strand bei "Kampf der Realitystars" ordentlich. Die beiden Trash-TV-Darsteller geraten während eines Spiels in ein hitziges Wortgefecht, bei dem es auch persönlich wird. Was ist passiert?

Achtung, Spoiler: Dieser Artikel bezieht sich auf die neueste Folge von "Kampf der Realitystars", die aktuell auf RTL+ zu sehen ist. Im TV wird diese Episode erst am Mittwoch (26. April, 20.15 Uhr) auf RTLZWEI ausgestrahlt.

Zoff bei "Kampf der Realitystars": Paul Janke legt sich mit Sarah Knappik an

Der Ton bei der von Cathy Hummels moderierten Show wird definitiv rauer, seit Giulia Siegel in die Sala [Strandhütte, d.R.] eingezogen ist –dabei hält sich die Münchner DJane aus den meisten Streitereien heraus. In Folge 3 knöpft sich Paul Janke seine Konkurrentin Sarah Knappik vor.

"Ich bin ja eigentlich immer ein sehr positiver Mensch", beginnt der Ex-Bachelor bei einem Nominierungsspiel seine Rede – und setzt prompt das ehemalige GNTM-Model auf seine Abschussliste. Offenbar fühlt er sich noch gekränkt, dass Sarah Knappik wenige Tage zuvor mit der Überlegung gespielt hatte, Paul Janke nach Hause zu schicken. Dabei wirft er ihr auch vor, ein falsches Spiel zu spielen.

Ex-Freundin von Paul Janke ist Cousine von Sarah Knappik

Sarah Knappik hingegen kontert, dass die Entscheidung des Ex-Bachelors mit seinem Liebesgeständnis aus der ersten Folge zusammenhängt: "Jeder weiß ja, dass Paul mit meiner Cousine zusammen war. Man könnte denken, dass ich dich wie ein enges Familienmitglied hintergangen habe." Auf den "Bullshit"-Kommentar des 41-Jährigen wird sie noch direkter: "Ich kenne dich nicht. [...] Du bist kein Freund von mir!" Aus den beiden Trash-Kandidaten werden wohl keine Verbündeten mehr.

Haarige Enthüllung: Bernd Kieckhäben lüftet Toupet-Geheimnis bei "Kampf der Realitystars"

In der aktuellen Folge von "Kampf der Realitystars" gibt es auch wieder Promi-Nachschub: DSDS-Kultkandidat Bernd Kieckhäben, den die meisten Fans noch als schrillen Benny Kieckhäben kennen, zieht in die Sala ein und sorgt direkt für eine Überraschung. Seit seiner Teilnahme bei "Deutschland sucht den Superstar" (2009) hat sich der Entertainer und Friseur optisch stark gewandelt. Womit keiner der Trash-Promis gerechnet hat: Bernd aka Benny trägt ein Toupet!

Bernd Kiekhäben überrascht die Kandidaten bei "Kampf der Realitystars". © RTLZWEI

"Ich hab mich jetzt für euch alle wirklich schick gemacht, aber ich schwitze so unter dem Teil", erklärt er seinen Mitstreitern und zieht sich prompt sein künstliches Zweithaar vom Kopf – unter Applaus der Sala-Bewohner.

Der ehemalige DSDS-Sänger trägt ein Toupet. © RTLZWEI

Die Kandidaten bei "Kampf der Realitystars" sind von dieser Offenheit begeistert. "Das fand ich cool, dass er es [Toupet, d.R.] abgemacht hat", lobt Eva Benetatou die Aktion. Und auch Bernd Kieckhäben freut sich über die Unterstützung: "Das hat mir gezeigt: Warum habe ich mich die ganzen Jahre versteckt? Es ist ja einfach normal." Es kann bei "Kampf der Realitystars" also auch sehr harmonisch zugehen.