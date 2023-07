Nach gesundheitlichen Problemen: Jamie Foxx kündigt neues Projekt an

Schauspieler Jamie Foxx stürzt sich nach seinem Krankenhausaufenthalt wieder in die Arbeit. Gemeinsam mit Kollege Colin Firth will er eine Dokumentation über eine Musiklegende produzieren.

Jamie Foxx (55) hatte zuletzt seine Fans mit seinen gesundheitlichen Problemen und einem Krankenhausaufenthalt im April beunruhigt. Der Schauspieler scheint jedoch auf dem Weg der Besserung zu sein und sich wieder auf seine Arbeit konzentrieren zu können. Foxx plant mit Kollege Colin Firth (62) eine Dokumentation über das Leben und die Karriere von Soul- und R&B-Sänger Luther Vandross (1951-2005). .

Die beiden Schauspieler sollen mit ihren Produktionsfirmen und Sony Music Publishing das Projekt, bei dem Dawn Porter Regie führt, auf die Beine stellen. Laut "Hollywood Reporter" ist es die erste Dokumentation über den achtmaligen Grammy-Gewinner Luther Vandross. "Luther ist einer unserer GOATs", erklärt Foxx in einem Statement. "Er ist einer der größten Sänger der Musikgeschichte. Es ist wirklich eine Ehre, Teil des Teams zu sein und dazu beizutragen, diese unglaubliche Geschichte der breiten Masse zugänglich zu machen." Die Filmschaffenden haben "Zugang zum nie zuvor gesehenen persönlichen Archiv" des Musikers und das Projekt wird von seinen engsten Freunden und seiner Familie unterstützt.

Spekulationen um Gesundheitszustand

Jamie Foxx war vor wenigen Tagen erstmals seit seinem Krankenhausaufenthalt in der Öffentlichkeit gesehen worden. veröffentlichte Video-Aufnahmen, die den Schauspieler gut gelaunt und winkend auf einem Boot zeigen. Der Hollywoodstar war am 12. April in ein Krankenhaus in Georgia eingeliefert worden. Seine älteste Tochter Corinne hatte damals mitgeteilt, es habe eine "medizinische Komplikation" gegeben. Seitdem wurde viel über den Gesundheitszustand des "Ray"-Schauspielers spekuliert. Was genau mit Jamie Foxx im April passiert ist, ist bis heute unklar.