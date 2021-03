Nach Gerüchten um Abdankung der Queen: Statement der Regierung überrascht

Dankt Queen Elisabeth II. (94) 2021 ab und wird anschließend Thronfolger Prinz Charles (71) König? Dieses Gerücht hält sich hartnäckig, doch blickt man auf die lange Historie, so stirbt der Briten-Monarch traditionell auf dem Thron. Im November hat die Regierung eindeutig Stellung bezogen...

Die Briten und die Boulevardpresse rätseln ständig über einen baldigen Thronwechsel. Seit Monaten gibt es das Gerücht, dass die Queen noch in diesem Jahr die Krone an Sohn Charles abgeben werde. Eine offizielle Bestätigung oder eine Stellungnahme aus dem Palast gab es nicht. Im November 2020 hat sich aber die britische Regierung geäußert – mit einer frohen Kunde!

Abdankung der Queen: Regierung dementiert indirekt das Gerücht

Es wird im Jahr 2022 anlässlich des 70-jährigen Thronjubiläums von Königin Elisabeth II. eine Mega-Party in London geben. Damit ist klar, dass die heute 94-Jährige nicht vorhat, sich in den Ruhestand zu verabschieden und abzudanken. Die Regentschaft wird also weiter anhalten – und die Briten freut's!

Thronjubiläum 2022: Königin Elisabeth II. feiert 70 Jahre Regentschaft

Kulturminister Oliver Dowden veröffentlichte im November 2020 ein Statement: "Das Platin-Jubiläum Ihrer Majestät wird ein wahrhaft historisches Ereignis sein." Darin heißt es außerdem, dass ganze vier Tage gefeiert werde – vom 2. bis 5. Juni 2022. Zudem gibt es am 3. Juni einen zusätzlichen Feiertag.

Auf der Website der Regierung heißt es: "Die viertägigen Feierlichkeiten bieten ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm, das das Beste aus britischer Zeremonien-Pracht und Prunk mit modernsten künstlerischen und technologischen Darbietungen verbindet (...) spektakuläre Momente in London und anderen Großstädten werden durch Veranstaltungen in Gemeinden in ganz Großbritannien und im Commonwealth ergänzt, die es den Menschen ermöglichen, auf nationaler und lokaler Ebene gemeinsam zu feiern und sich zu bedanken."

Royals bringen Herzogin Kate in Stellung

Nach dem Megxit bringen die britischen Royals Herzogin Kate, Ehefrau des Queen-Enkels William, in Stellung. Die Mutter von drei Kindern bietet alles, was die Queen von der Gattin des künftigen Staatsoberhauptes - der "Queen Consort", also Königsgemahlin - erwartet. Die 39-Jährige stellt ihr Leben ganz in den Dienst der "Firma", wie die königliche Familie genannt wird.

Die Frau von Williams jüngerem Bruder Harry habe auch vor dem "Megxit" nie wirklich ins Palastleben gepasst, sind royale Beobachter der Meinung. Zu forsch, zu unangepasst sei Herzogin Meghan oft aufgetreten, wird ihr vorgeworfen.