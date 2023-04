Nach Eklat in "Chez Krömer": Kurt Krömer legt gegen Faisal Kawusi nach – "ein bisschen doof"

Im Dezember 2022 beendete Kurt Krömer überraschend seine Sendung "Chez Krömer", nachdem er dort den Skandal-Komiker Faisal Kawusi als Gast begrüßt hatte. Im Gespräch mit Johannes B. Kerner erklärt er nun, warum die Sendung damals nicht im TV ausgestrahlt wurde.

Diesen Gast hätte sich Kurt Krömer wohl lieber nicht ins Studio seiner Sendung "Chez Krömer" geholt. Nachdem er Faisal Kawusi öffentlich abgewatscht hatte, wurde die Show eingestellt. Jetzt hat der 48-Jährige mit Johannes B. Kerner über den Eklat gesprochen und seine Sicht auf den gefallenen Comedian erklärt.

Eklat bei "Chez Krömer": Warum teilte Kurt Krömer gegen Faisal Kawusi aus?

"Wir haben bis jetzt, inklusive dir, nur Ar***geigen hier gehabt", wütete Kurt Krömer im Dezember 2022 gegen Faisal Kawusi und verließ wutentbrannt das Studio. Auslöser für den Gefühlsausbruch war ein derber Witz des 31-Jährigen, welcher gegen ein Opfer von K.o.-Tropfen abzielte. Kawusi zeigte sich bei "Chez Krömer" nur wenig einsichtig, was den Gastgeber wütend machte.

"Ein bisschen doof": Kurt Krömer legt gegen Faisal Kawusi nach

In der Sendung "Bestbesetzung" (Stream ab 27. April verfügbar) nahm Kurt Krömer nun auf der Couch von Johannes B. Kerner Platz und nahm noch einmal Stellung zu den Geschehnissen um Faisal Kawusi. "Die Sendung mit Kawusi war ja nicht die letzte Sendung der Staffel, sondern die Sendung, die wir als so schlecht empfunden haben, dass wir sie in die Mediathek geschoben haben", sagte er über den Eklat. Dass der skandalumwitterte Kollege überhaupt zu seiner Show eingeladen worden sei, bezeichnet er dabei als Fehler. "Nach fünf Minuten war klar, da ist nichts zu holen."

Kurt Krömer legt im Gespräch mit Johannes B. Kerner erneut gegen Faisal Kawusi nach und witzelt in seiner typisch trockenen Art: "Ich will nicht sagen, dass er dümmlich war. Aber schon halt ein bisschen doof. [...] Was ich mit dem Abbruch zum Ausdruck bringen wollte ist, dass ich es nicht lustig finde, wenn man als Komiker Witze macht über Vergewaltigungsopfer." Er selbst wurde von dem 31-Jährigen nach der Ausstrahlung von "Chez Krömer" unter anderem als "Hurensohn" beschimpft. Ob Kawusi sich nun erneut zu dem Skandalauftritt äußern wird, bleibt abzuwarten.