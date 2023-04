Nach Einzug von Giulia Siegel: Mega-Zoff bei "Kampf der Realitystars" 2023

Bei "Kampf der Realitystars" 2023 kommt bereits in der zweiten Folge ordentlich Schwung in die Sala, aber nicht unbedingt im positiven Sinne. Nach dem Einzug von Giulia Siegel legen die Promis ihre Zurückhaltung ab und gehen in die direkte Konfrontation. Daran ist allerdings nicht die Münchner DJane schuld.

Es war ein gewohntes Trash-TV-Bild, das die erste Folge von "Kampf der Realitystars" 2023 geboten hat. Die prominenten Kandidaten beschnupperten sich erstmal gegenseitig und zeigten sich noch von ihrer charmanten Seite. Doch bereits in der zweiten Episode ändert sich die Dynamik unter den VIPs schlagartig mit dem Einzug von Giulia Siegel. Doch ist die Münchner DJane tatsächlich verantwortlich dafür?

Giulia Siegel sauer: "Ich polarisiere vielleicht, aber lügen? Nein!"

Bevor die Tochter von Produzent Ralph Siegel in die Sala einzieht, schippert Eva Benetatou, bekannt aus "Der Bachelor" und "Das Sommerhaus der Stars", an den thailändischen Strand. Auf ihre Münchner Kollegin warten die Kandidaten vorerst vergeblich, lediglich ein Foto von Giulia Siegel wird ihnen für ein Spiel zur Verfügung gestellt. Die Promis müssen alle Anwesenden, inklusive der abwesenden DJane, in Bezug auf ihre Glaubwürdigkeit einschätzen und entsprechend in eine Reihenfolge bringen. Das könnte für verletzte Eitelkeiten sorgen!

Eva Benetatou sieht bei dem "Realitystar-Ranking" Giulia Siegel auf dem ersten Platz, schätzt sie damit also für äußerst durchtrieben ein. Was die Ex-Bachelor-Kandidatin nicht weiß: Die Münchnerin sitzt hinter den Kulissen und darf die Diskussion um ihre Person heimlich am Bildschirm verfolgen. Ihre Platzierung in dem Spiel passt ihr dabei überhaupt nicht. "Ich polarisiere vielleicht, aber lügen? Nein!", lautet ihr Fazit dazu.

Kurz nachdem das Ranking beschlossen ist, zieht Giulia Siegel ebenfalls in die Sala ein – verschweigt allerdings, dass sie bereits heimlich gelauscht hat. Erst am Abend lässt sie die Bombe platzen und konfrontiert Eva Benetatou mit ihren Aussagen: "Eva, das war uncool." Die beiden Promi-Grazien geraten kurz aneinander, diskutieren jedoch auf Augenhöhe und werden dabei nicht ausfallend. Am Ende des Abends gibt es sogar eine Umarmung und die Provokation vom Mittag scheint vergessen.

Zoff bei "Kampf der Realitystars" 2023: Matthias Mangiapane beschimpft Konkurrenten als "Luschen"

Allerdings scheinen die offenen Worte von Giulia Siegel bei anderen Kandidaten die Schleuse für Konfrontationen geöffnet zu haben. Beim feuchtfröhlichen Flaschendrehen eskaliert die gemütliche Partystimmung. Serkan Yavuz etwa feuert kräftig gegen Daniel Schmidt, weil dieser ihn bei der letzten Entscheidungsnacht beinahe rausgeworfen hätte. Die beiden VIP-Herren ziehen dumpf ihr Alphatiergehabe durch, pöbeln einander an und werden beinahe handgreiflich.

Auch Matthias Mangiapane nutzt die aufgeheizte Situation, um ordentlich auf den Tisch zu hauen. "Was seid ihr eigentlich für Realitystars", schimpft er in die Runde. "Es steht keiner mehr zu seiner Meinung, was seid ihr denn für Luschen? [...] Seid ihr bescheuert, oder was?" Jedoch ignorieren die Kandidaten den verbalen Ausraster des ehemaligen Dschungelcampers und ziehen sich nach und nach ins Bett zurück. Eva Benetatou fasst die Lage zusammen und sagt: "Ich glaube, den Tag muss man erstmal sacken lassen und morgen neu anfangen." Dass der Frieden tatsächlich halten wird, ist höchst unwahrscheinlich.

