Münchner Showstar Ruth Megary: Ihr 100. Geburtstag endet in der Klinik

Showstar Ruth Megary ist für ausgelassene Partys bekannt. Doch ihren 100. Geburtstag feiert sie so fröhlich, dass sie einen Schwächeanfall erleidet. Die AZ hat bei der Jubilarin nachgehört, wie es ihr geht.

Wieder fit: Ruth Megary kann schon wieder lachen - nach einem Schwächeanfall ist sie in der Arberlandklinik. Foto: Schneider-Press/R.Fechter

Ein ausgelassenes Jubiläum – das im Krankenhaus geendet ist. Showstar, Sängerin, Schauspielerin und Conférencieuse Ruth Megary aus München wurde zu ihrem 100. Geburtstag am Sonntag beim Singenden Wirt im Hotel Mariandl in Elisabethszell bei Straubing königlich gefeiert.

Wie es sich eben für eine Diva, eine Grande-Dame, so gehört. Mit Krönchen, einem (kleinen) Thron und 80 Gästen und Wegbegleitern - aus dem Showbiz, den Medien und ihrem persönlichen Umfeld um ihre beste Freundin, der Künstlerin Marille Rüb, bei der sie im Bayerischen Wald auch lebt.

Highlight bei Megarys Jubiläum: der Auftritt von André Hartmann

Eines der vielen Highlights des fröhlichen Festes: André Hartmann. Bei seinem Auftritt für Ruth Megary brachte er das ganze Hotel Mariandl zum Toben.

Als Stimmimitator, unter anderem – hervorragend! – in der Rolle des ehemaligen Münchner Oberbürgermeisters Christian Ude. Viel Aufregung für Ruth Megary an ihrem Geburtstag also.

Geburtstagsfeier endet in Arberlandklinik

Zu später Stunde erlitt sie einen kleinen Schwächeanfall und musste in die Arberlandklinik nach Viechtach gebracht werden. Dort bezirzte sie mit ihrer offenen Art und ihrem Charme flugs die gesamte Krankenhausbelegschaft.

Kurze Zeit später jubelte und sang sie allerdings schon wieder. "Es geht mir gut, macht Euch keine Sorgen, heute darf ich ja schon wieder nach Hause", sagte Ruth Megary zur AZ.

Megary kann schon wieder lachen: "War mein allerschönster Geburtstag"

Und lachend ergänzte sie: "Es war mein allerschönster Geburtstag, ich hatte so viel Spaß und Freude - und hab mich so gefreut, so viele liebe Menschen und alte Freunde wiederzusehen.

Aber all das war wohl ein bisserl viel Aufregung! Nächstes Jahr feiere ich ruhiger, versprochen."