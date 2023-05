Motsi Mabuse faltet Philipp Boy zusammen: Tränen nach Jury-Urteil bei "Let's Dance"

Philipp Boy schießen beim Jury-Urteil bei "Let's Dance" die Tränen in die Augen. Motsi Mabuse ist nach seiner Charleston-Darbietung stinksauer. Sie redet so lange und laut auf Boy ein, dass dieser feuchte Augen bekommt. Joachim Llambi haut danach weiter drauf...

Motsi Mabuse springt vom Jury-Stuhl auf und geigt Philipp Boy die Meinung. Tränen schießen in seine Augen

Die Emotionen kochten im Halbfinale von "Let's Dance" am Freitagabend über. Anna Ermakova fühlte sich bei ihrer sexy Darbietung (unangenehme Bett-Szene) sichtlich unwohl – und Philipp Boy wurde von der Jury niedergemacht. Vor allem Motsi Mabuse überraschte mit einer ungewöhnlich harten und deutlichen Kritik. Dem Ex-Kunstturner drohte das Aus bei der RTL-Tanzshow. Tränen schossen in seine Augen.

Philipp Boy patzt beim Impro-Dance bei "Let's Dance"

Beim Impro-Dance wurde Philipp Boy der Charleston zugelost. Nach 30 Sekunden Training musst er mit Tanzpartnerin Patricija Ionel den Tanz vorführen. Zu viel für den ehemaligen Turner! Er patzte und hatte immer wieder Schwierigkeiten mit den Tanzschritten. Ein Blackout. Sichtlich enttäuscht nahm er das Jury-Urteil entgegen. Wie hart diese Bewertung ausfallen würde, war ihm zunächst nicht bewusst.

Knallhart und "richtig sauer": Motsi Mabuse bringt Philipp Boy zum Weinen

Während Jorge González ihn noch mit einem "passiert" tröstete, holten Motsi Mabuse und Joachim Llambi richtig aus. "Philipp, ich will einfach... Ich muss mich zurückhalten. Ich bin richtig sauer", flippte Motsi Mabuse aus. Die Jurorin hielt nichts mehr auf ihrem Stuhl. Wild gestikulierend und im Stehen geigte sie Philipp Boy die Meinung. "Es ist Charleston, es gibt keine Vorgabe, keine Choreografie. Du hättest einfach performen müssen. Du kannst doch nicht mitten im Tanz aufgeben." Der Gegenwind ist riesig, das Urteil vernichtend. Philipp Boys Augen wurden feucht und funkelten im hellen Scheinwerferlicht. Auch Knallhart-Juror Joachim Llambi lederte und gab nur drei von zehn Punkten: "Hast du sie noch alle an der Lampe?"

Profitänzerin Patricija Ionel versucht Philipp Boy zu trösten © Screenshot RTL+

Mit dem Charleston holte Philipp Boy nur 17 Punkte

Von der Jury gab es für Philipp Boys dritten Tanz nur 17 Punkte. Gemeinsam mit Tanzpartnerin Patricija Ionel rutschte er von Platz zwei auf Platz vier in der Gesamtwertung ab. Die Zitterpartie begann.

Entschuldigte sich Motsi Mabuse für die harten Worte?

Während RTL bei "Let's Dance" einen Schnelldurchlauf zeigte, sahen die Zuschauer, wie Moderator Daniel Hartwich und die drei Juroren zu Philipp Boy eilten. Besonders Motsi Mabuse sprach lange mit dem Kunstturner und nahm ihn nach der harten Kritik in den Arm. Entschuldigte sie sich für ihr Urteil? Letztendlich schaffte es Philipp Boy doch noch in die nächste Runde. Denn: Timon Krause verpasste den Einzug in die finale Show von "Let's Dance".