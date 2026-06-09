Monika Gruber sagt Tour-Auftritte ab: "Geht gar nichts mehr"

Bittere Nachrichten für Fans von Monika Gruber: Die Kabarettistin muss ihre Auftritte in Graz absagen. Warum sie am Dienstag und Mittwoch nicht auf der Bühne stehen kann...

Dass es Monika Gruber nicht gut geht, ist ihr anzusehen. Fast schon flüsternd meldet sich die Kabarettistin am Dienstagmorgen (9. Juni) zu Wort. Schweren Herzens muss sie die beiden Auftritte in Graz, die für Dienstag und Mittwoch geplant waren, absagen.

Stimme weg: Monika Gruber muss Auftritte in Graz absagen

"Ich habe nicht die ganze Nacht gesoffen und ich bin auch nicht die Schwester von Bonnie Tyler", sagt die Gruberin in ihrem . Die 54-Jährige kämpft aktuell mit ihrer Stimme und kann deshalb kaum sprechen: "Es geht stimmlich irgendwie gar nichts mehr." Bereits in den letzten Wochen habe sie sich trotz starker Beschwerden auf die Bühne "gequält", doch jetzt hat die Gruberin offenbar ihr Limit erreicht. Unter Tränen teilt sie mit, dass die beiden Auftritte in Graz nicht gespielt werden können.

Ersatztermine in Graz für "Es huift ja nix"

Ein kleiner Wermutstropfen für alle Fans, die sich auf die Shows von Monika Gruber in Graz gefreut hatten: Es sind bereits Ersatztermine gefunden. Am 2. und 3. September steht die Komikerin in der österreichischen Stadt auf der Bühne. Die Tickets behalten bis dahin ihre Gültigkeit. "Wenn ihr da nicht könnt, dann bekommt ihr euer Geld wieder zurück", sagt die 54-Jährige dazu.

Monika Gruber fällt es sichtlich schwer, ihre Zuschauer zu enttäuschen. "Es tut mir wirklich leid", entschuldigt sie sich und kündigt an: "Im September bin ich wieder da, mit voller Power."

In wenigen Tagen will die Gruberin wieder auf der Bühne stehen

Mit dem Programm "Es huift ja nix" hatte sich Monika Gruber aus ihrem ursprünglichen Bühnen-Ruhestand zurückgemeldet. Sie tourt 2026 wieder durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bereits in wenigen Tagen, am 16. Juni, soll sie im österreichischen Villach auf der Bühne stehen. Für Juni sind noch weitere fünf Termine angekündigt. Bleibt zu hoffen, dass die Gruberin bis dahin stimmlich wieder fit ist.