Monika Gruber macht Wahlwerbung für Spezl Roland Hefter: "Ohne ideologisch verblendet zu sein"

Monika Gruber ist bekannt dafür, ihre Meinung knallhart mit der Welt zu teilen. Jetzt gab die 52-Jährige auf Instagram eine Empfehlung für die Landtagswahl in Bayern ab.

Monika Gruber hält sich mit ihrer Meinung nicht zurück. Auch nicht politisch, wie die Komikerin jetzt erneut in einem Video auf Instagram zeigte. Dort sprach sie eine Empfehlung für die Landtagswahl in Bayern aus.

Monika Gruber macht Wahlwerbung auf Instagram

"Ja, liebe Oberbayern, ich gebe ja eigentlich keine Wahlempfehlungen, weil es eigentlich keine Partei gibt, die meine Interessen speziell repräsentiert", setzt die Gruberin im pinken Blazer an.

"Was viele nicht wissen: Ihr könnt bei der Landtagswahl eure Zweitstimme einem Mann geben, der sich wirklich für die Leute einsetzt", erklärt sie ihren Followern in einer Instagram-Story. "Der einfach weiß, was die Leute täglich umtreibt. Ohne ideologisch verblendet zu sein". Und bevormunden wolle er auch niemanden, fügt die bayerische Komikerin hinzu. Der Mann, von dem die 52-Jährige da schwärmt, heißt Roland Hefter.

Monika Gruber über Roland Hefter: "Zarteste Versuchung seit es Landtagswahlen gibt"

Der wird dann auch gleich an Monikas Seite gerufen. "Ich habe gehört, dass du bezeichnet wirst als die 'zarteste Versuchung seit es Landtagswahlen gibt'". Dafür gibt es von Hefter nur ein kleinlautes "Ja". Gut, dass die Gruberin gleich mit der Frage nach dem Listenplatz fortfährt.

"Liste fünf, letzter Platz", antwortet Hefter. Zur Veranschaulichung haben die beiden auch einen Ausdruck von Hefters Wahlkästchen dabei. Darauf zu lesen ist "552, Hefter Roland, Musiker, München".

Befreundete Künstler-Kollegen: Monika Gruber und Roland Hefter © imago/Lindenthaler

Von Monika Gruber gibt's noch ein Versprechen an die Wähler: "Ihr wählt einen Menschen, der sich für euch einsetzt. Das garantiere ich euch, weil ich kenne ihn gut". Die beiden sind seit Jahren eng befreundet und haben sogar kurz vor dem Start des Oktoberfests vor wenigen Wochen einen eigenen Wiesn-Song veröffentlicht.

Roland Hefter: Mit seinem Song löste er eine Gender-Debatte aus

Der 1967 geborene Waldperlacher gehört seit der Landtagswahl 2018 zum inneren Kreis der Initiative "Künstler mit Herz" und schaffte bei der Kommunalwahl 2020 den Einzug in den Münchner Stadtrat für die SPD.

Neben seiner politischen Karriere ist der gelernte Schildermacher und Grafiker als Musiker, Kabarettist und Schauspieler tätig. In seinem Song "Genderpolizei", der in diesem Jahr erschienen ist, sprach sich Hefter gegen gendergerechte Sprache aus. Monika Gruber, die selbst kein Fan des Genderns ist, unterstützte ihren Freund Roland Anfang des Jahres in der Debatte um seinen Song und watschte Frauenrechtler verbal ab.