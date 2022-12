Mon Chéri Barbara Tag: Bondgirl Teri Hatcher begeistert Münchner Society

Am Mittwochabend hat Ferrero den "Mon Chéri Barbara Tag" in München gefeiert. Promis wie Simone Mecky-Ballack, Verena Kerth und Frauke Ludowig beklatschten den Auftritt von Bond-Girl Teri Hatcher. Doch eine VIP-Dame sorgte für ordentlich Getuschel: Anna-Carina Woitschack. Die schöne Blondine erschien erstmals seit der Trennung von Ehemann Stefan Mross auf dem roten Teppich.

Bernd Wackerbauer

Der Barbaratag ist freilich einer der unbekannteren Feiertage im christlichen Kalender. Doch im Terminplan der Promis ist das dazu passende Event von Süßigkeitenhersteller Ferrero ein absoluter Pflichttermin. Und so kam die Münchner Society dann auch zusammen, um den "Mon Chéri Barbara Tag" zu feiern.

Erfolgreiches Promi-Duo: Frauke Ludowig in Begleitung von Tochter Nele

Mode-Influencerin und ehemalige "Schöne Münchnerin" Jeannette Graf freute sich ganz besonders auf dieses Event, wie sie der AZ verraten hat: "Ich bin Münchnerin, ich liebe München und auf solch besonderen Veranstaltungen bin ich sehr gerne. Und es ist der schönste Red Carpet, auf dem ich je war." Darauf tummelten sich Stargäste wie Annemarie und Wayne Carpendale, Ex-Dschungelcamperin Tina Ruland, Schauspielerin Jennifer Ulrich und Catwalktrainer Bruce Darnell.

Durch den Abend führte Moderatorin Frauke Ludowig, die von ihrer Tochter Nele begleitet wurde. Die 19-Jährige will künftig in die Fußstapfen ihrer prominenten Mutter treten und peilt eine Laufbahn als Journalistin an. Öffentliche Auftritte sind für das Mutter-Tochter-Gespann nach wie vor etwas Besonderes. "Ich glaube, für Mama ist das eher aufregender", sagt sie im Gespräch mit der AZ. "Mir macht das aber auch Spaß, mal alleine etwas zu machen."

Hollywood-Flair in München: Bondgirl Teri Hatcher als Glückspatin

Auf der Bühne begeisterte dann ein waschechtes Bondgirl: US-Schauspielerin Teri Hatcher (57) überreichte als Glückspatin des Abends einen Scheck in Höhe von 60.000 Euro von Ferrero an Katarina Witt für ihre Stiftung "Gemeinsam mehr bewegen". Somit hatte der "Mon Chéri Barbara Tag" einen Flair von Hollywood zu bieten.

An dem Abend gab es aber auch einen Hauch royalen Glanzes. Lady Amelia Windsor, Mitglied der britischen Königsfamilie und Cousine von Prinz Harry und Prinz William, besuchte ebenfalls das Münchner Event.

Anna-Carina Woitschack: Erster Auftritt ohne Stefan Mross

Für das Tuschelthema des Abends sorgte jedoch eine andere Dame mit einem Überraschungs-Auftritt. Anna-Carina Woitschack absolvierte ihren ersten Gang auf dem roten Teppich seit bekannt wurde, dass sie und Ehemann Stefan Mross sich getrennt haben. Dabei wurde sie vorab nicht als VIP-Gast angekündigt. Wollte sie etwa unangenehme Fragen zum Ehe-Aus und der neuen Beziehung aus dem Weg gehen?

Über ihren Ex oder gar ihren neuen Freund sprechen wollte sie jedoch nicht, stattdessen plauderte sie fröhlich über die Gala: "Ich finde Charity-Veranstaltungen ganz großartig, zumal ich das in den letzten Jahren gar nicht so oft machen konnte. Wir waren ja selten auf dem roten Teppich. Ich genieße das sehr." Ein Seitenhieb auf Ex Stefan Mross? Der Schlagerstar zeigte sich nicht sonderlich begeistert, dass seine Noch-Ehefrau so kurz nach der Trennung mit einem neuen Mann turtelt.

Ob Anna-Carina Woitschack ihren neuen Partner auch bald auf dem roten Teppich präsentieren wird, bleibt abzuwarten. Den "Mon Chérie Barbara Tag" genoss sie sichtlich ohne Begleitung an ihrer Seite.