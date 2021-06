Moderatorin Viviane Geppert ist verlobt

Viviane Geppert ist seit vier Jahren mit ihrem Partner zusammen. Jetzt hielt der Münchner Unternehmer um die Hand der ProSieben-Moderatorin an.

"taff"-Moderatorin Viviane Geppert (30) hat sich verlobt! Das gab der TV-Star nun "Jemand ganz Besonderes hat mich zum glücklichsten Mädchen im Universum gemacht! ICH HABE JA GESAGT", schrieb die Moderatorin zu zwei Fotos, auf denen sie ihren Verlobungsring in die Kamera hält. Auf einem der beiden Bilder schmiegt sie sich an ihren Verlobten. Die andere Aufnahme zeigt Geppert vor einer Strandkulisse.

Der Unternehmer aus München und die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin sind seit vier Jahren ein Paar. Die Moderatorin sei "total überrascht" gewesen, und habe "nicht damit gerechnet", erklärte ihr Management spot on news. Den Antrag gab es demnach pünktlich zu ihrem 30. Geburtstag am 5. Juni auf der griechischen Trauminsel Kos.

