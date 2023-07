Moderatoren fürs Dschungelcamp 2024: RTL verrät AZ die Personalien von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus"

Über die Kandidaten für das Dschungelcamp 2024 kann aktuell nur spekuliert werden. Die Moderatoren für die kommende Staffel stehen aber bereits fest. Kult-Moderatorin Sonja Zietlow ist natürlich wieder mit dabei. Sie wird wieder mit Jan Köppen "Ich bin ein Star" präsentieren.

Es war ein emotionaler Moment, als Daniel Hartwich während des Dschungelcamps 2022 seinen Ausstieg aus der beliebten Reality-Sendung bekannt gab. Der 44-Jährige trat 2013 nach dem überraschenden Tod von Entertainer Dirk Bach an die Seite von Moderatorin Sonja Zietlow.

Daniel Hartwich: Darum verließ er das Dschungelcamp

2022 verkündete Hartwich während des Dschungelcamps, dass es sein letzter Einsatz in Australien sein würde. Kollegin Sonja konnte sich ein paar Tränen nicht verkneifen. Streit oder Probleme hinter den Kulissen gab es wohl nicht.

Familie von Daniel Hartwich: Kinder waren Grund für Aus bei "Ich bin ein Stars"

Der Entertainer begründete seine Entscheidung so: "Der Grund dafür ist rein privater Natur. Mir war immer klar, dass ich die Show nur so lange moderiere, wie meine Familie mich zu den Dreharbeiten begleiten kann. Aufgrund der Schulpflicht geht das nun nicht mehr, daher gebe ich die Moderation ab. Das fällt mir nicht leicht, aber mir ist es wichtiger, nicht wochenlang von meiner Frau und unseren Kindern getrennt zu sein."

Dschungelcamp 2024: Dieser Mann wird an Sonja Zietlows Seite stehen

Nach zehn Jahren mit Sonja und Daniel musste sich das Publikum Anfang des Jahres an ein neues Gesicht gewöhnen: Jan Köppen. Der ehemalige VIVA-Moderator wurde von den Zuschauern kritisch unter die Lupe genommen und manche hatten den Eindruck, dass er zu stark versuche, sich an Daniel Hartwich zu orientieren. In der kommenden Staffel wird der 40-Jährige eine weitere Chance bekommen, sein Können zu beweisen.

Jan Köppen moderiert auch 2024 das Dschungelcamp – RTL freut sich

Gegenüber der AZ erklärte RTL: "'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!' geht 2024 in die 17. Runde und wir freuen uns auf Sonja Zietlow und Jan Köppen, die die Show täglich live aus Australien präsentieren. "

Auch 2024 werden Sonja Zietlow und Jan Köppen das RTL-Dschungelcamp moderieren © RTL / Ruprecht Stempell

Für RTL moderiert Jan Köppen außerdem die Show "Ninja Warrior" an der Seite von Frank Buschmann. Er trat zudem die Nachfolge von Ralf Schmitz als Moderator der Sendung "Take me out" an. Auch bei "Let's Dance" und beim "RTL Turmspringen" war Jan Köppen bereits mit dem Mikro in der Hand zu sehen.