Mittags schon Wiesn-Gaudi: Was die Promis diesmal zu feiern haben

Die besten Partys finden mittlerweile schon mittags auf der Wiesn statt. PR-Lady Birgit Fischer-Höper, Ralph Siegels Ehefrau Laura und Dirndl-Designerin Astrid Söll haben zur "Ladies Red Wiesn" in die "Wildstuben" geladen, um für den guten Zweck und die "Tribute to Bambi Stiftung" zu sammeln.

Ladys in red: Die Promis feierten am Freitagmittag in der "Wildstuben"

BrauerPhotos 16 Ladys in red: Die Promis feierten am Freitagmittag in der "Wildstuben"

110 Frauen flanierten im ersten Stock des Zelts von Wiesn-Wirt Klaus Renoldi – aufgebrezelt und in roten oder pinken Dirndl. Die Regensburger Designerin Astrid Söll hat die meisten Ladys extra für das Charity-Event ausgestattet. Denn: Gage wurde an diesem Wiesn-Mittag keine gezahlt. Söll zur AZ: "Die letzten sechs Wochen waren einfach nur enorm stressig. Ich habe so viel Dirndl verkauft. Bei uns ging es zu wie im Amazon-Versandhandel."

Jenny Elvers moderiert Charity-Mittag in der "Wildstuben" auf der Wiesn

Jenny Elvers wurde als Moderatorin ausgewählt. Zunächst völlig überfordert, sagte der TV-Star zur AZ: "Mir hat man gerade zig Moderationskarten gegeben. Das ist aber viel zu viel Text. Ich improvisiere einfach." Gesagt, getan. Die 51-Jährige moderierte drauflos, ganz ohne Spicker. Dafür in Chucks. Eigentlich ein No-Go, aber heute wollte niemand streng zur Niedersächsin sein. "Ich hab euch schon das Hamburger Wetter mitgebracht", lachte sie wie ein Sonnenschein über den Fauxpas. "Oktoberfest ist feiern, flirten, essen, aber eben auch gutes Tun."

Dorothee Bär will Sex-Kauf-Verbot

Dorothee Bär, die stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, wird auf dem Oktoberfest permanent auf die Landtagswahl angesprochen. "Heute will ich gar nicht für die CSU werben, sondern für unsere Demokratie und Frauenrechte." Die Dreifach-Mutter fordert ein Sex-Kauf-Verbot in Deutschland und sucht Unterstützer. Seit 21 Jahren lebt sie bereits in Berlin und pendelt zwischen der Hauptstadt und ihrer fränkischen Heimat. "Wenn auch im Plenum des Bundestages so viele Frauen wie hier wären, wäre das mal schön", sagte die Schirmherrin der "Ladies Red Wiesn" über eine Frauenquote. Bär ist bekennender Mode-Fan, liebt auch mal ausgefallenere Kleidungsstücke und stichelte: "Viele meiner Kollegen verbringen ihre Abende lieber mit der Atom-Lobby, als mit der Mode-Industrie."

25.000 Euro für die "Tribute to Bambi Stiftung"

Ex-"Bunte"-Chefin Patricia Riekel hielt zum Auktions-Ende einen Scheck in Höhe von 25.000 Euro für die "Tribute to Bambi Stiftung" in den Händen. Die 74-Jährige ist bereits den siebten Tag auf der Theresienwiese. Im AZ-Gespräch grinste sie: "Mein Mann sagt schon, ich sei sein Feier-Biest." Warum es ihr heuer besonders gut gefällt? "Weil es in den Zelten so fröhlich und ausgelassen zugeht. Die Stimmung ist in diesem Jahr besonders gut. Die Wiesn bietet die Möglichkeit, alle Sorgen einfach mal zu vergessen."

Frisch verliebt strahlte Simone Ballack. Seit zweieinhalb Monaten ist sie mit Hotel-Millionär Heiko Grote liiert. "Wir wohnen noch nicht zusammen und pendeln noch." Die 47-Jährige sagte zur AZ: "Mittlerweile komme ich in ein Alter, in dem ich auch gern mittags auf die Wiesn gehe. Es ist viel entspannter und weniger wild." Doch schon wenig später sorgte "Dschinghis Khan" mit einem Überraschung-Aufritt für Party-Stimmung in der "Wildstuben".

Bloggerin Jeannette Graf, die wegen eines Tumors in der Leiste bestrahlt wird, erschien in lila Beerentönen. "Ich leiste mir einen Mode-Fauxpas, weil man eigentlich den Dresscode der Gastgeber einhält. Aber mir hat mein rotes Dirndl einfach nicht mehr gepasst", lachte die Münchnerin. "Mir geht es soweit gut. Der Tumor ist Gott sei Dank gutartig, aber eigentlich sollte ich mich schonen und nichts trinken." Unter den weiteren Promi-Gästen waren Moderatorin Uschi Dämmrich von Luttitz, Designerin Sonja Kiefer, Volksmusik-Star Marianne Hartl, Sängerin Claudia Jung, Geschäftsfrau Sabine Piller, Schauspielerin Saksia Vester, Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher und Unternehmerin Natascha Grün, die Markus Söders Ehefrau Karin zur Wiesn mit Tracht aus ihrem Dirndl-Verleih "dresscoded" ausstattete.