Mit diesem Schnitt kommt die Baggy-Jeans auch elegant daher

Die Hose soll bequem und elegant zugleich sein? Dann ist diese Jeans das perfekte It-Piece für das tägliche Business-Outfit im Büro.

Der diesjährige Baggy-Jeans-Trend dürfte Fashion-Liebhaberinnen bereits bekannt sein. Aber zugegeben: Für einen Tag im Büro sind diese nicht immer die richtige Wahl. Die Paperbag-Jeans hingegen kommt durch ihren extravaganten und taillierten Schnitt deutlich schicker daher.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Einen perfekte Office-Look präsentiert etwa Fashion-Bloggerin Jeanette Madsen . Ihre dunkelgraue Paperbag-Jeans passt perfekt zu ihrem engen, weißen Top und dem braunen Oversize-Blazer mit Karomuster. Eine kleine Henkeltasche in Weiß und Braun und ebenfalls hellbraune Pumps runden das Outfit ab.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Paperbag-Jeans mit Gürtel aufwerten

Oft sind die Paperbag-Jeans auch mit passendem Denim-Gürtel zu finden. Das sorgt optisch für eine noch schmalere Taille und lenkt den Blick zusätzlich auf die Körpermitte. Andere greifen hingegen auch zum schwarzen oder braunen Ledergürtel.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Fashion-Model Vilma Bergenheim zum Beispiel eine hellblaue Paperbag-Jeans mit einem engen One-Shoulder-Top in Schwarz und setzt zusätzlich auf einen schwarzen Gürtel. Auch Handtasche und FlipFlop wählte die Bloggerin in Schwarz - ein Look, der lässig und elegant zugleich ist.