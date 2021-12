Mirja Boes privat: Was ist Mann und Kinder bekannt?

Mirja Boes (49) zählt zu den lautesten Komikerinnen Deutschlands. Wenn es um ihr eigenes Privatleben geht, ist sie auffallend still. Einst war die Zweifach-Mutter mit Kaya Yanar liiert, doch das ist lange her. Mittlerweile hat Mirja Boes einen neuen Partner, mit dem sie auch zwei Kinder (Söhne) hat. Ist sie auch verheiratet?

Mirja Boes ist aktuell in der RTL-Sitcom "Beste Schwestern" zu sehen.

Ihre große Karriere begann mit "20 Zentimeter" als Sängerin Möhre am Ballermann, ehe sie bei den "Dreisten Drei" am Fun-Freitag auf Sat.1 gute Einschaltquoten einfuhr. Doch wie tickt die lustige Mirja Boes eigentlich privat?

Alter von Mirja Boes: 2021 feierte sie 50. Geburtstag

Am 3. September 2021 ist Mirja Boes ein halbes Jahrhundert alt geworden. Doch an ihrem 50. Geburtstag war es auffallend still um die Komikerin. Auch auf Instagram und Facebook postete sie nichts zu ihrem Ehrentag.

Trotzdem scheint zumindest auf Instagram ein Fan gemerkt zu haben, dass die Comedy-Ikone vor 50 Jahren auf die Welt gekommen ist. "Alles Gute zum 50. Geburtstag ein Prosit auf die nächsten 50", gratulierte ein Follower unter einem älteren Posting. Mirja Boes ist allerdings auch nicht bekannt dafür, dass sie viel über ihr Privatleben preisgibt.

Mirja Boes: Privatleben als Familie mit Partner und Kindern

Plötzlich ist Mirja Boes keine Frau der lauten Töne mehr, denn viel ist nicht über ihr Familienleben abseits der Öffentlichkeit bekannt. Wer ist der Mann, der seit Jahren an ihrer Seite ist? Das will die 49-Jährige nicht verraten. "Ich versuche einfach, mein Privatleben weitestgehend aus den Medien herauszuhalten", so Boes im Jahr 2012 im Gespräch mit dem Magazin "Prinz". "Er ist keine Person des öffentlichen Lebens." Ob die beiden auch verheiratet sind, darüber hat sie noch nie gesprochen.

Mirja Boes hat zwei Kinder

Und auch über ihre beiden Kinder spricht sie fast nie. Nach Michel (10) bekam Mirja Boes im Dezember 2012 Söhnchen Matti. Die Entscheidung, Privates auch privat zu halten, das hat sie mit Kollege Atze Schröder gemein, der seinen echten Namen nicht lesen und seine Perücke nie absetzen möchte.

So lief das Homeschooling mit ihren Söhnen

Boes brach während der Corona-Pandemie eine Lanze für die Arbeit von Lehrern. Beim Homeschooling ihrer acht und zehn Jahre alten Söhne habe sie eines gemerkt: "Ich weiß zwar, dass zwei und zwei, vier ist, aber didaktisch vermitteln kann ich das nicht", erzählte Boes, selbst Lehrerkind, im Februar 2021 dem privaten Radiosender Hit Radio FFH in Bad Vilbel. Sie habe deshalb Riesenrespekt vor dem Lehrerberuf: "Ich schreibe ihnen auch immer ganz liebe Briefe und bedanke mich, dass es sie gibt. Ich finde, sie machen eine tolle Arbeit."

"Grill den Henssler" mit Mirja Boes

Seit 2019 ist Mirja Boes neben Christian Rach und Reiner Calmund in der Jury von "Grill den Henssler" (Vox).