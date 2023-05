Mimi Fiedler hat 18 Kilo abgenommen: Schauspielerin zeigt Vorher-Nachher-Vergleich

Mimi Fiedler teilt mit ihren Fans nicht nur glückliche Momente, die Schauspielerin geht auch ganz offen mit ihren persönlichen Problemen um. Auf Instagram hat sie jetzt ein Foto präsentiert, auf dem sie einige Kilos mehr drauf hat als heute.

Jahrelang litt Mimi Fiedler unter ihrer Alkoholsucht, gab der Öffentlichkeit ungeschönte Einblicke in ihren Kampf gegen das Trinken und sprach sogar von einem regelrechten "Saufdruck". Inzwischen rührt die Schauspielerin keinen Tropfen mehr an. Nachdem sie dem Alkohol abgeschworen hatte, nahm Mimi Fiedler an Gewicht zu, was der 47-Jährigen ebenfalls persönliche Probleme bereitete. Auf Instagram hat sie jetzt gezeigt, wie sie noch vor wenigen Jahren ausgesehen hat.

18 Kilo abgenommen: Mimi Fiedler zeigt Vorher-Nachher-Foto

Zu den Fotos erklärt Mimi Fiedler, dass zwischen den Aufnahmen 16 Monate und 18 Kilo liegen. "Ich habe erst so richtig angefangen zuzulegen als ich nüchtern geworden bin. Mein Gehirn ist einfach nicht klar darauf gekommen, dass der gute Tranquilizer weg ist und brauchte Ersatz", schreibt die Schauspielerin.

Doch die Gewichtszunahme war nicht nur auf eine falsche Ernährung zurückzuführen, wie die Schauspielerin betont: "Ziemlich schnell habe ich dann geschnallt, dass das keine Hardcore-Cellulite vom Zulegen ist, sondern ein Lipödem ersten Grades." 2019 habe sie sich behandeln lassen, es folgte eine Operation. Doch damit war das Problem für Mimi Fiedler noch nicht gelöst.

Mimi Fiedler stellt klar: "Es geht nicht um Kilos"

Die 47-Jährige beschreibt ihren Fans, wie sie sich auf eine Reise der Heilung begeben habe. "Bei einer Ayurveda-Kur auf Sri Lanka im Januar 22 hat mir der Arzt erklärt, dass traumatische Erlebnisse den Stoffwechsel fehlleiten können, die Zellen so saures Wasser einlagern und der Schmerz nicht raus kann." Seither hat sie ihr Leben umgestellt, treibt viel Sport und ernährt sich bewusst.

Bei ihrem Vorher-Nachher-Vergleich gehe es Mimi Fiedler allerdings nicht darum, sich mit ihrem Aussehen zu profilieren. "Es geht nicht um Kilos auf der Waage oder um Körperformen, jeder Mensch ist individuell und wunderbar, so wie dieser Mensch sein möchte. Es geht ausschließlich um BalLAST. Und warum die Last da ist. Ich fühle mich einfach vitaler, mir näher." Scheint so, als sei die Schauspielerin endlich bei sich angekommen.