Millie Bobby Brown: Romantische Verlobungsfeier mit Jake Bongiovi

Bevor sie endgültig den Bund der Ehe eingehen, haben Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi noch einmal ihre Verlobung mit einer romantischen Feier zelebriert.

Seit Mitte April 2023 ist bekannt, dass "Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown (19) und Jon Bon Jovis (61) Sohn Jake Bongiovi (20) heiraten wollen. Jetzt hat das Paar seine Verlobung noch einmal mit einer größeren Feier zelebriert,

Dort teilte der Haarstylist Peter Burkill, der scheinbar an den schicken Looks der beiden beteiligt war, ein paar Eindrücke von der Party. Die Bilder zeigen das frisch verlobte Paar strahlend und Arm in Arm in modischen Outfits. Brown trug einen cremeweißen Zweiteiler aus engem Bleistiftrock und Crop-Top, der Stoff bestand aus einer edlen Spitze, dazu kamen goldene Knöpfe zum Einsatz. Bongiovi zeigte sich in einem sommerlichen, grünen Anzug mit weißem Hemd - ein Vorgeschmack auf die Hochzeitslooks der beiden?

"Mr & Mrs Bongiovi"

Brown und Bongiovi posierten vor einer feierlich dekorierten Kulisse: In einem Herz aus weißen Luftballons stand in Leuchtschrift "Mr & Mrs Bongiovi" geschrieben.

Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi machten ihre Beziehung im November 2021 auf Instagram öffentlich, als sie ein Kussfoto teilten. Wann genau die beiden sich das Jawort geben wollen, ist nicht bekannt.