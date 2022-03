Millie Bobby Brown feiert Red-Carpet-Debüt mit Jake Bongiovi

Millie Bobby Brown zeigt sich erstmals mit ihrem neuen Freund auf dem roten Teppich. Bei den BAFTA Awards posierte die 18-Jährige mit ihrem Partner Jake Bongiovi. Die "Stranger Things"-Darstellerin hat erst vor Kurzem ihre Beziehung mit dem Sohn von Rockstar Jon Bon Jovi öffentlich gemacht.

Gerüchte über eine Beziehung zwischen Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi kursierten bereits seit Sommer 2021. Die "Enola Holmes"-Darstellerin tauchte damals immer wieder auf Bongiovis Instagram-Account auf. In den Bildunterschriften bezeichneten sie sich aber noch als beste Freunde.

Das ist Jake Bongiovi

Jake Bongiovi ist der zweitjüngste Sohn von Sänger Jon Bon Jovi (bürgerlich John Francis Bongiovi). Auf seinem Instagram-Account bezeichnet sich der 19-Jährige als Schauspieler. In der Online-Datenbank imdb.com gibt es aber keine Einträge über Rollen in Filmen oder Serien. Millie Bobby Brown ist dagegen ab Mai 2022 in der vierten Staffel des Netflix-Hits "Stranger Things" zu sehen.