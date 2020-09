Milliardärswitwe Hannemarie Wirtz stirbt bei Unfall mit Geisterfahrer

Bereits am 22. August starb Milliardärswitwe Hannemarie Wirtz. Laut einem Medienbericht war die 77-Jährige auf der A3 in einen Unfall mit einem Geisterfahrer verwickelt.

Hannemarie Wirtz, Witwe des 2017 verstorbenen Unternehmers Franz Wirtz, ist tot. Die 77-Jährige starb unerwartet am 22. August, wie die Familie in einer Traueranzeige in der " " mitteilt.

"Du wurdest aus dem Leben und unserer Mitte gerissen. Uns bleibt die Dankbarkeit für Deine beständige Fürsorge und Deine große Liebe, Deinen fröhlichen Lebensmut, die Kraft und den Halt, die Du uns immer gabst. Du fehlst uns unendlich", verabschiedet sich die Unternehmerfamilie Wirtz von der 77-Jährigen.

Tod durch Geisterfahrer - Milliardärswitwe stirbt bei Unfall

Wie " " berichtet, war Hannemarie Wirtz am 22. August in einen Autounfall auf der A3 verwickelt. Zeugen zufolge soll ein Autofahrer eine Raststätte in die falsche Fahrtrichtung verlassen haben und dann in das Fahrzeug der Milliardärswitwe gekracht sein. Die 77-Jährige sei demnach noch am Unfallort verstorben.

In der Traueranzeige bittet die Familie statt Blumen um Spenden fürden Verein "RWTH Aachen e. V." und den "Förderkreis Tumorzentrum Aachen e. V."

In Unternehmerkreisen ist die Familie Wirtz sehr bekannt und gehört mit einem Gesamtvermögen von 2,5 Milliarden Euro zu den reichsten Familien in Deutschland.