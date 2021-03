Mickie Krause privat: Hat er Kinder mit seiner Frau?

Seit 20 Jahren ist Mickie Krause aus der Ballermann-Szene nicht mehr wegzudenken: Jetzt probiert er sich als Tänzer bei "Let's Dance". Doch wie lebt er eigentlich privat? Ist er verheiratet? Wer ist seine Partnerin?

Ballermann-Star Mickie Krause mischt seit über 20 Jahren in der Partyschlager-Szene mit.

Seinen Durchbruch feierte Mickie Krause im Jahr 1999 mit seinem Song "Zehn nackte Friseusen". Seitdem landete er immer wieder mit Songs wie "Geh mal Bier hol'n", "Geh doch zu Hause" und "Schatzi schenk mir ein Foto" in den deutschen Hitparaden. Bei "Let's Dance" macht Krause jetzt vor allem mit, weil er, wie er selbst sagt, gerade jede Menge Zeit hat. Er sei ja praktisch seit März 2020 arbeitslos. Das war aber natürlich nicht immer so.

Karriere von Mickie Krause: Mallorca und TV

Mickie Krause ist fester Bestandteil der Mallorca-Schlager-Szene, seit 1999 tritt er regelmäßig dort auf. Auch im Winter bei Après-Ski-Partys ist er normalerweise in ganz Deutschland gefragt. Mickie Krause hatte allerdings auch schon einige Auftritte im TV, darunter "Hell's Kitchen" (2014, Sat.1) sowie die "TV total Wok-WM" (2015, ProSieben). Neu dazu gekommen ist jetzt die Tanzshow "Let's Dance" (2021, RTL).

Wie sieht Mickie Krause ohne Perücke aus?

Seine Perücke trägt Mickie Krause bei Liveauftritten und Interviews, um sein Privatleben zu schützen. "Irgendwann habe ich gemerkt: Es ist wichtig, nicht 24 Stunden Mickie Krause zu sein, sondern auch die Möglichkeit zu haben, ein anderer Mensch zu sein", sagte der Sänger 2020 gegenüber dpa. Während eines Promi-Kicks Anfang 2019 konnten die Zuschauer allerdings einen kurzen Blick auf Mickie Krause ohne Perücke erhaschen: Lukas Podolski zog ihm während des Spiels das falsche Haar vom Kopf.

Während eines Promi-Kicks war Mickie Krause für weniger Augenblicke ohne Perücke zu sehen. © imago/Herbert Bucco

Mickie Krause, der mit bürgerlichem Namen Michael Engels heißt, nahm es allerdings mit Humor: "Ich habe meinen Anwalt schon angerufen, das gibt mindestens zwei Jahre auf Bewährung." Es ist zu hoffen, dass beim wilden Galopp über die Tanzfläche die Frisur gut festgeschnallt ist.

Ballerman-Star privat: Ist Mickie Krause verheiratet?

Seit 1991 sind Mickie Krause und seine Frau ein Paar – 2015 wurde ihr viertes gemeinsames Kind geboren. Was Mickie Krause an seinem Leben mit Kindern schätzt, verriet er 2015 im : "Du kommst nach Hause, und immer ist irgendjemand da." Zu Hause sei er der "bürgerliche, vielleicht sogar gutbürgerliche, vielleicht sogar manchmal etwas spießige Familienvater." Die Familie lebt in der Gemeinde Wettringen, rund 30 Kilometer entfernt von Münster.

Privat ist Michael Engels Familienmensch, seit fast 30 Jahren verheiratet, hat vier Kinder, wohnt im Einfamilienhaus mit Garten, geht in die Kirche, nimmt am Dorfleben teil. Spießig würde er das nicht nennen. Bodenständig schon eher. Westfälisch halt. "Mir ist es wichtig, den Respekt vor der arbeitenden Gesellschaft nicht zu verlieren. Ich haue die Kohle nicht raus, sondern gehe damit vernünftig um", sagt er kurz vor seinem 50. Geburtstag am 21. Juni 2020 der dpa. Wegen Corona musste die große Party mit 200 Gästen und Liveband aber ausfallen.

Teilnahme bei "Let's Dance" 2021: Die "Bratwurst" Mickie Krause

"Ich glaube, dass 'Let's Dance' mir auch wieder die Struktur gibt, die ich brauche", sagt Mickie Krause über seine Teilnahme bei der Tanzshow. Ein kleines Problem könnte es da allerdings geben, denn der Schlagerstar sei im Tanzen wie er selbst sagt "eine Bratwurst. Also völlig talentfrei". Er sei aber nicht der erste Kandidat, der nicht Tanzen könne, so die Ansage von Krause. Ganz nach dem Motto des Schlagersängers: "Sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit".