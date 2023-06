Mick Jagger: Verliebter Auftritt mit Freundin Melanie Hamrick

Bei einem Pärchenabend mit seiner jungen Freundin Melanie Hamrick im New Yorker "American Ballet Theatre" wirkt der demnächst 80-jährige Stones-Frontmann so frisch und jugendlich wie lange nicht mehr.

Seltenes Pärchen-Pic: Mick Jagger mit seiner Freundin Melanie Hamrick in New York City

Normalerweise halten Mick Jagger (79) und seine Freundin Melanie Hamrick (36) ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Von Paparazzi-Fotos abgesehen, bietet das Paar Promi-Fotografen nur selten Gelegenheiten, sie Seite an Seite abzulichten. Anlässlich ihres gemeinsamen Besuchs der Sommershow des "American Ballet Theatre" in New York City machten sie am gestrigen Donnerstagabend (22. Juli) eine großzügige Ausnahme und boten den Fotografen die seltene Chance, das glamouröse Paar ausgiebig unter die Lupe zu nehmen.

Stylischer Auftritt auf dem roten Teppich

Für ihren Pärchenabend (ohne ihren sechsjährigen Sohn Deveraux Octavian Basil Jagger) hatten die beiden sich ordentlich in Schale geworfen. Hamrick erschien in einem knallroten Kleid von Dolce & Gabbana aus rotem Tüll, während Jagger seinen immer noch erstaunlich schlanken Körper in einem gut sitzenden dunklen Anzug, einem schwarz-weiß gepunkteten Hemd und einem Paar brandneuer schwarzer Turnschuhe präsentierte.

Melanie Hamricks heiß diskutierter "Versprechensring"

Für Melanie Hamrick bot der Auftritt eine perfekte Gelegenheit, ihren seit einigen Wochen heiß diskutierten Diamantring auszuführen, den ihr Partner ihr an den Finger gesteckt hatte. Erst zwei Tage zuvor musste die ehemalige Ballerina ausufernden Spekulationen über eine Verlobung und baldige Hochzeit entgegentreten. Dort stellte sie klar, dass es sich bei dem auffälligen Schmuckstück keineswegs um einen Verlobungs-, sondern um einen "Versprechensring" handele.

Gemeinsame Liebe zum Ballett

Dass sich Hamrick zusammen mit Mick Jagger die Eröffnung der Sommershow "Like Water For Chocolate" des "American Ballet Theatre" anschaute, war kein Zufall. Die heutige Choreografin war selbst fünfzehn Jahre lang als Ballerina Teil des Ensembles dieser Institution, bis sie sich 2019 zurückzog. Mick Jagger ist ebenfalls ein passionierter Ballett-Liebhaber und hält sich bereits seit Jahrzehnten mit eigenem Ballett-Training fit.