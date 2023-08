Michelle Obama auf dem Oktoberfest 2023 in München? Was vom Besuch erwartet wird

Michelle Obama wird während der Wiesn-Zeit in München sein. Ob sich die ehemalige First Lady der USA dann auch eine Maß in einem Oktoberfestzelt gönnen wird? Die AZ hat nachgefragt. Ein (privater) Besuch auf dem Volksfest birgt Sicherheitsrisiken. Das wissen alle Beteiligten...

Hohe Promi-Dichte in München – vor allem während der Wiesn-Zeit. Nationale und internationale VIPs geben sich die Ehre und schauen liebend gerne auf eine Maß (oder auch zwei) in einem Festzelt vorbei. Während des Oktoberfests 2023 steht in München besonders hoher Besuch an, denn Michelle Obama residiert in der bayerischen Landeshauptstadt. Die AZ hat nachgefragt, ob die Ehefrau des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama auf der Theresienwiese vorbeischauen wird.

Michelle Obama in München: Ex-First-Lady tritt bei "Bits & Pretzels" auf

Warum jettet Michelle Obama überhaupt nach München? Vom 24. bis 26. September findet im Kongresszentrum die Gründer- und Start-up-Messe "Bits & Pretzels" statt. Die 59-Jährige ist als Stargast geladen. 2018 hat Michelle Obama das Medienunternehmen "Higher Ground Productions" gegründet und soll eine Rede vor den Besuchern in München halten. An welchem Tag sie auftreten wird, ist bislang nicht bekannt.

Oktoberfest: "Bits & Pretzels" feiert Wiesn-Event im Schottenhamel

Ob Michelle Obama während des München-Besuchs auch das 188. Oktoberfest besuchen wird? Denkbar wäre es, denn immerhin organisieren die Verantwortlichen der Messe alljährlich ein Wiesn-Event, das heuer am 26. September im Schottenhamel stattfinden wird. Etwa 5.000 Messe-Besucher werden zum Oktoberfest-Besuch erwartet.

Michelle Obama auf "Bits & Pretzels"-Wiesn? "Wird nicht offiziell kommuniziert"

Die AZ hat bei "Bits & Pretzels" nachgefragt, ob ein Wiesn-Ausflug von Michelle Obama geplant ist. Eine Sprecherin erklärt, dass dazu aktuell nichts mitgeteilt werden kann: "Wenn sie [Michelle Obama, d.R.] kommt, wird das nicht offiziell kommuniziert. Nach jetzigem Stand wird Michelle Obama nicht an der ‘Bits & Pretzels’-Wiesn teilnehmen." Außerdem wird explizit betont, dass die ehemalige First Lady der USA keine Presse-Anfragen annehmen werde. Damit dürfte zumindest ein offizieller Besuch des Oktoberfests unwahrscheinlich sein.

Oktoberfest: Geht Michelle Obama privat auf die Theresienwiese?

Doch es muss ja nicht unbedingt hochoffiziell sein, oder? Denn schon Hollywood-Star Kevin Spacey mischte sich im Rahmen der Gründermesse im Herbst 2016 heimlich unter die Wiesn-Gäste und schunkelte später in Käfers Wiesn-Schänke. Auch ein Jahr später hielt der Oscar-Preisträger bei "Bits & Pretzels" eine Rede und statte dem Oktoberfest einen Besuch ab.

Michelle Obama: Glamour-Faktor auf Oktoberfest in München

Wird also auch Ex-First-Lady Michelle Obama heuer auf einer Bierbank sitzen und ein Dirndl tragen? Hinter den Kulissen der Wiesn wird natürlich längst getuschelt. Man holt sich Informationen: Was ist Stand der Dinge? Was kann man planen? Reichen die Vorkehrungen auf dem Wiesn-Gelände sowie in Zelten dem strengen Personenschutz aus? Denn: Natürlich würden sich die Wirte, Schausteller und auch die Stadt mit dem Obama-Glamour liebend gern schmücken wollen.

Große Sicherheitsbedenken: Michelle Obama auf dem größten Volksfest der Welt ?

Klar ist aber auch: Es gibt große Sicherheitsbedenken. Als Ex-Präsident der Vereinigten Staaten steht Barack Obama ein lebenslanger Schutz durch den Secret Service zu. Und auch Ehefrau Michelle ist rund um die Uhr geschützt. Die 59-Jährige würde sich niemals allein auf dem größten Volksfest der Welt im Herzen Münchens bewegen können. Groß angekündigt würde ein Zeltbesuch von Michelle Obama sowieso nicht werden – zu risikoreich.

Jeder Schritt wird von Security beobachtet: Michelle Obama ist stets von Personenschützern umgeben © imago/AAP

Mega-Promi auf dem Oktoberfest: Wiesn-Wirte werden selbst erst kurzfristig informiert

Und selbst die Wiesn-Gastronomen kennen die Pläne von Michelle Obama nicht. "Sollte sich Frau Obama spontan entschließen, zu uns zu kommen, dann würden wir auch nur kurzfristig informiert werden", sagt ein bekannter Wiesn-Wirt zur AZ. Nur wenige würden im Fall der Fälle dann eingeweiht werden.

Barack Obama kam 2019 nicht auf das Oktoberfest

Es würde also eine Last-Minute-Entscheidung von Michelle Obama und ihren Sicherheitsleuten werden. Einen Tisch würde die 59-Jährige selbst nicht reservieren, dies übernehmen dann die Verantwortlichen von "Bits & Pretzels". Die Wirte wissen oftmals selbst nichts über den Anhang der Reservierenden. Klar ist: Michelle Obama würde sofort einen begehrten Platz in einem Zelt auf dem Oktoberfest bekommen. Barack Obama verzichtete 2019 allerdings auf einen Wiesn-Besuch.

"Bits & Pretzels": Michelle Obama hält Rede in München

Michelle Obama werde "Einblicke in ihren Werdegang über Entschlossenheit, Gemeinschaft und persönliche Überzeugung geben", teilte "Bits & Pretzels" mit. Sie werde "die Bedeutung von Inklusion und Vielfalt hervorheben" und wolle ihre Zuhörer "ermutigen, ihre einzigartigen Stärken anzunehmen und Selbstzweifel zu überwinden".

Michelle Obama war nicht nur bis 2017 acht Jahre lang die First Lady der Vereinigten Staaten, sie ist auch Unternehmerin, wie die Gründer von "Bits & Pretzels" betonten. Beispielsweise gründete sie gemeinsam mit ihrem Mann die Produktionsfirma Higher Ground.

Neben dem Ex-US-Präsidenten hatte das Gründerfestival in den vergangenen Jahren immer wieder große Prominenz als Redner nach München geholt, darunter Virgin-Gründer Richard Branson, die US-Schauspieler Kevin Spacey und Jessica Alba, Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg und den ehemaligen Gouverneur von Kalifornien, Arnold Schwarzenegger.