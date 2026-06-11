Michaela May macht Liebesgeständnis: "Kein Verfechter der Ehe bis zum Tod"

Als verheiratete Frau hat Michaela May klare Ansichten zur Ehe. Die Schauspielerin macht jetzt ein Geständnis und spielt auf ihren Ex-Partner an. Auch Heiner Lauterbach teilt private Einblicke...

Seit fast 20 Jahren sind Michaela May (74) und ihr Ehemann, der Regisseur Bernd Schadewald (75), bereits verheiratet. Am 16. Juni 2006 gab sich das Paar auf der griechischen Insel Symi das Jawort. Ein Leben ohne den anderen ist für die Schauspielerin und ihren Liebsten seitdem unvorstellbar. Zum Konzept der Ehe teilt May jetzt eine klare Meinung.

Michaela May zieht Lehre aus Trennung: "Kein Verfechter der Ehe bis zum Tod"

Laut Informationen des (Februar 2026) wird in Deutschland deutlich seltener geheiratet als früher. Hierzulande sei der Anteil der Verheirateten stark gesunken – von 60 Prozent Ende 1994 auf 50 Prozent Ende 2024. Da stellt sich die Frage: Ist das Konzept der Ehe überhaupt noch zeitgemäß? Michaela May meint: "Das ist keine Frage der Zeit, sondern eine Frage des Gefühls." Obwohl die Schauspielerin "gerne verheiratet" sei, betont sie in "Bunte": "Eine Beziehung ohne Ehe kann genauso gut sein."

"Ich liebe es, einen Ehemann zu haben, kann es nur empfehlen", steht für die 74-Jährige fest. "Allerdings bin ich zum zweiten Mal verheiratet, es kann also auch zwei Abschnitte geben."Michaela Mays erster Ehemann war Rechtsanwalt Jack Schiffer. 2004 trennte sich die Schauspielerin.

May machte selbst die Erfahrung, dass eine Liebe nicht unbedingt für immer ist. Daraus zog sie eine Lehre und entwickelte klare Ansichten: "Ich bin kein Verfechter der Ehe bis zum Tod, sondern der Ehe, solange die Liebe hält."

Heiner Lauterbach gesteht: "Hätte jetzt nicht heiraten müssen"

Michaela Mays Schauspielkollege Heiner Lauterbach (73) machte ähnliche Erfahrungen. Auch er hat bereits zweimal geheiratet und ist heute mit Ehefrau Viktoria glücklich. Die beiden fühlen sich sehr verbunden. Dennoch gibt Lauterbach in "Bunte" zu: "Ich hätte jetzt auch nicht heiraten müssen." Der Schauspieler bezieht sich damit natürlich nicht speziell auf die Ehe mit Viktoria. Vielmehr scheint er klarstellen zu wollen, dass sich liebende Paare nicht unbedingt ein Ehegelübde ablegen müssen, um die Liebe zu unterstreichen.

"Aber in meinen beiden Ehen habe ich schon eine gewisse Tendenz der Frauen gespürt, die das gerne wollten", so der 73-Jährige. "Und der bin ich nachgegangen." Lauterbach bezeichnet sich zudem als "Traditionalist" und sei in dieser Hinsicht ein Fan davon, als Zeichen der Zugehörigkeit vor den Traualtar zu treten. "Ich mag das eigentlich ganz gerne."

Heiner Lauterbach und Frau Viktoria ffeiern in wenigen Wochen ihre Silberhochzeit. © imago/Lindenthaler

Letztlich sind Michaela May und Heiner Lauterbach froh, ihren Partnern das Jawort gegeben zu haben. Ob andere Paare diesem Beispiel folgen möchten, bleibt jedem selbst überlassen.