Mette-Marit zeigt sich kurz vor ihrem 50. Geburtstag nahbar

Mette-Marit von Norwegen feiert am Samstag ihren 50. Geburtstag. Vorab hat sie sich in einem norwegischen Magazin so nahbar und elegant wie selten zuvor gezeigt und ihre Gedanken zum runden Geburtstag geäußert.

Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit feiert am 19. August ihren 50. Geburtstag - und zeigt sich vorab so elegant und nahbar wie selten zuvor. stand sie zum einen für ein stilvolles Fotoshooting zur Verfügung, zum anderen sprach sie im Interview über ihre persönlichen Gedanken zu ihrem runden Geburtstag.

Die Ehefrau des norwegischen Kronprinzen Haakon, der ebenfalls vor einem Monat seinen 50. Geburtstag feiern konnte, ließ sich in einem sommerlichen Setting in einem strahlend gelben, bodenlangen Seidenkleid des Modelabels Erdem ablichten. , die Mette-Marit in diesem Outfit in der Shooting-Location, einem Garten, zeigen.

Mette-Marit: Eine gute Mutter zu sein, ist für sie das Wichtigste

Im Gespräch mit dem Magazin zeigte sich Mette-Marik anlässlich ihres 50. Geburtstags nachdenklich: "Wenn du 50 wirst, merkst du tatsächlich, dass das Leben nicht endlos ist", so die Kronprinzessin. "Aber dieses Alter hat auch etwas sehr Gutes. Es gibt mir Sicherheit. Ich mache mir jetzt viel weniger Sorgen darüber, was die Leute über mich denken. Andere Dinge sind jetzt wichtiger." Ihr wichtigstes Anliegen sei es inzwischen, eine gute Mutter zu sein. Außerdem habe sie angefangen zu weben - an einem "richtigen Webstuhl".

Sie versuche im Leben nicht zurückzublicken, sondern die Aufmerksamkeit nach vorne zu richten. "Zunächst einmal denke ich, dass man damit anfangen muss, sich selbst zu vergeben", erklärt Mette-Marit im Interview. "Das ist vielleicht das Wichtigste, was wir tun können. Für alle Fehler, die wir im Leben gemacht haben. Und es wird irgendwann viele geben." Ihre Strategie sei es, sich nicht an Dingen festzuhalten. "Ich habe keine Zeit, so viel altes bei mir zu tragen."

Zusammen mit Kronprinz Haakon hat Mette-Marit zwei gemeinsame Kinder - Prinzessin Ingrid Alexandra (19) und Prinz Sverre Magnus (17). Aus einer früheren Beziehung brachte sie zudem Sohn Marius (26) mit in die königliche Ehe.