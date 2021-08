Melanie Müller und Mann Mike: Wie steht es um ihre Ehe?

Melanie Müller ist bereits seit Jahren im Trash-TV unterwegs und hat in zahlreichen Formaten mitgewirkt. Aber was ist eigentlich über ihr Privatleben bekannt? Wie lebt sie mit Ehemann Mike und den Kindern? Wie hat sie ihre Karriere gestartet? Und welche Skandale hatte Melanie Müller schon?

Porno-Sternchen, Bachelor-Babe, Reality-Star und Ballermann-Sängerin: Melanie Müller hat im Laufe ihrer Karriere in verschiedensten Genres mitgewirkt, um in die Öffentlichkeit zu gelangen. Das hat sie auch geschafft, denn heute ist sie vor allem bei Trash-TV-Fans berühmt. Aber wie tickt sie eigentlich privat?

Melanie Müller als Pornodarstellerin: So hat sie ihre Karriere gestartet

Die meisten Zuschauer kennen Melanie Müller vor allem durch ihren Auftritt bei "Der Bachelor". Aber bereits vorher war sie unter dem Pseudonym "Scarlet Young" bekannt. Sie drehte für eine Schweizer Produktionsfirma mehrere Pornos mit Titeln wie "Sexy Lady Gangbang Style", "Jetzt will ich mehr!" und "SM Abenteuer Lust".

Von "Der Bachelor" bis Dschungelcamp: In diesen Shows war Melanie Müller zu sehen

Aber erst durch ihre Teilnahme bei "Der Bachelor" 2013 wurde Melanie Müller zum Reality-TV-Star. Auch in diesem Format versuchte sie mit nackter Haut zu reizen und stieg komplett unbekleidet zu Jan Kralitschka in den Whirlpool. Das Herz des Junggesellen konnte sie jedoch nicht erobern und verließ kurz vor dem Finale die Show freiwillig.

Dieser Auftritt stellte erst der Anfang ihrer TV-Karriere dar. Inzwischen war sie in zahlreichen Formaten wie "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!", "Das große Promibacken", "Promiboxen", "Like Me - I'm Famous" und "Promis unter Palmen" zu sehen.

Melanie Müller überrascht mit Glatze

In Folge 13 von Big Brother schwärmte Melanie Müller noch über die langen Haare von Kandidatin Ina Aogo. Doch statt ihre eigenen Haare wachsen zu lassen, entschied sich Melanie Müller nur wenige Tage später offenbar für eine Radikalfrisur: In der Live-Show von Freitag (20.8.) trat sie plötzlich mit kahl rasiertem Kopf vor die Kameras. Eine Erklärung für den Kahlschlag gibt es bisher keine.

Melanie Müller hat sich die Haare abrasiert © Sat.1

Ehemann Mike Blümer: War Melanie Müller bei "Bachelor"-Teilnahme bereits vergeben?

Seit 2014 ist Melanie Müller mit ihrem Ehemann Mike Blümer verheiratet. Die beiden kennen sich schon länger, bereits während der "Bachelor"-Teilnahme war er ihr Manager. Tatsächlich waren Melanie und Mike zu diesem Zeitpunkt ein Paar, wie die TV-Beauty erst Jahre später offenbarte. "Mein Mann sagte: 'Ja, okay. Was soll ich dir jetzt im Wege stehen? Ich bin hier, wir lieben uns und ich brauche mir keine Gedanken machen", erklärte sie 2019 in der MDR-Talkshow "Riverboat".

Sind Melanie Müller und Ehemann Mike noch zusammen?

Aktuell scheint es in der Beziehung von Melanie Müller und Mike zu kriseln. Bei "Promi Big Brother" 2021 sprach die Trash-TV-Ikone darüber, dass es nicht so gut laufe. Auch ihr Ehemann sprach bei "Promi Big Brother - Die Late-Night Show" über Probleme. Eine Trennung haben beide bislang aber nicht bestätigt.

Melanie Müller offenbart Eheprobleme mit Mann Mike

In der "Promi Big Brother"-Folge vom 19. August brach Melanie Müller in Tränen aus, als es um ihre Ehe ging. Mitstreiter Danny Liedtke erzählte sie, wie es um die Beziehung der beiden steht. "Ich weiß nicht, was mein Mann noch denkt. Wir haben uns nicht im Guten oder im Reinen getrennt, bevor ich hier rein bin. Das ist ein wunder Punkt und das sollte eigentlich gar nicht hier stattfinden. Ich weiß ja gar nicht, ob er die Sendung momentan guckt. Wir haben uns in der letzten Zeit sehr viel gestritten. Bis dato habe ich ihn auch noch nicht im Publikum gesehen."

Melanie Müller bricht bei Promi Big Brother in Tränen aus, als es um ihre Ehe geht. © Sat.1

Ihr fehle ein Zeichen, dass alles gut sei, wenn sie wieder aus dem Container rauskomme. "Seit 13 Jahren sind wir zusammen. Aber die letzte Zeit war nicht die beste. Wie wahrscheinlich in allen Ehen mal. Wir befinden uns in einem Hamsterrad, was sich dreht und dreht - aber man kommt trotzdem nicht voran. Ich weiß nicht, ob sich das nochmal ändert oder nicht."

Die Mallorca-Sängerin gab auch zu, Fehler gemacht zu haben. Sie habe "ihm nie richtig gezeigt, dass ich dankbar bin, dass ich ihm unwahrscheinlich viel zu verdanken habe. Ich hab den Punkt verpasst, die Kurve zu kriegen und ihm zu zeigen, dass ich ihn liebe".

Melanie Müller und Ehemann Mike: Krisentreffen bei "Promi Big Brother"

Die Probleme mit ihrem Ehemann scheinen Melanie Müller im TV sehr zu beschäftigen. In der Live-Show vom 23. August traf sie auf Mike Blümer, um mit ihm über die Situation zu sprechen. Dabei stellte die "Promi BB"-Kandidatin eine klare Frage: "Haben wir noch eine Chance?"

Für Ehemann Mike liegt es bei Melanie, ob ihre Ehe nach dem TV-Projekt noch eine Chance hat. "Es liegt an dir. Es muss sich was ändern", erklärte er dazu. Die Ballermann-Sängerin scheint sich der Situation bewusst zu sein. "Es tut mir leid, dass ich immer nur and die Arbeit gedacht habe."

Wie viele Kinder hat Melanie Müller?

Melanie Müller hat mit Ehemann Mike Blümer zwei Kinder. 2017 kam ihre Tochter Mia Rose zur Welt. Ihren Sohn Matty brachte sie 2019 zur Welt. Auf Instagram zeigt die stolze Mama gerne Fotos ihrer Kinder.

Melanie Müller: Ballermann-Sängerin und Würstchenbuden-Besitzerin

Auf ihrem Ruhm als Trash-TV-Star will sich Melanie Müller offenbar nicht ausruhen. Vor der Corona-Pandemie stand sie regelmäßig als Sängerin am Ballermann auf der Bühne und trällerte Songs wie "Wir sind Mallorcageil" und "Malle muss laut".

Auf Mallorca betreibt sie auch noch eine Würstchenbude und steht sogar mehrmals in der Woche selbst hinterm Tresen. Im März 2021 erklärte sie gegenüber " ", wie das Geschäft in der Pandemie läuft: "Es läuft so mittelmäßig. Die spanische Polizei geht immer gut bei uns essen. Königsberger Klopse, damit sie auch mal unsere Küche kennenlernen. Aber Arenal ist tot. So wie wir den Ballermann kennen, wird es ihn nie wieder geben."

Melanie Müller bei "Promi Big Brother" 2021

Einen neuen Job im Trash-TV hat sich Melanie Müller auch 2021 wieder geangelt. Nachdem "Promis unter Palmen" nach dem plötzlichen Tod von Willi Herren abgesetzt wurde, steht sie für "Promi Big Brother" 2021 vor der Kamera. Kurz davor war sie beim Beauty-Doc und hatte eine Behandlung im Gesicht.