Melanie Hamrick: Hochzeit mit Mick Jagger ist nicht in Sicht

Seit 2014 sind der Rolling-Stones-Star Mick Jagger und die 44 Jahre jüngere Balletttänzerin Melanie Hamrick ein Paar. In einem Interview erklärte sie, warum der Ring an ihrem Finger nichts mit einer Verlobung zu tun hat.

Im November letzten Jahres heizte die Ballerina Melanie Hamrick (36) die Gerüchteküche um ihren aktuellen Beziehungsstatus mit dem 44 Jahre älteren Mick Jagger (79) an. Könnte es sich bei dem auffälligen, diamantenbesetzten Ring an ihrem Finger etwa um einen Verlobungsring handeln? Wird sich der Sänger der Rolling Stones trotz seines hohen Alters noch einmal vor einen Traualtar wagen?

Traut sich Jagger zum dritten Mal?

Für den ballettbegeisterten Musiker wäre es bereits der dritte Bund der Ehe. Von 1971 bis 1980 war er mit der heutigen Menschenrechtsaktivistin Bianca Pérez-Mora Macías (78) verheiratet. 1990 heiratete er das Fotomodell Jerry Hall (66), nachdem er dreizehn Jahre lang mit ihr eine Beziehung geführt hatte.

In einem wollte die ehemalige Ballerina am American Ballet Theatre eigentlich über ihren Ballett-Roman "First Position" sprechen, den sie am 20. Juni veröffentlichte. Angesichts der hartnäckigen Nachfragen zu dem geheimnisvollen Ring an ihrem Finger ließ sich die Debüt-Autorin jedoch dazu breitschlagen, zu erklären, was es mit dem Schmuckstück auf sich hat. Auch wenn sie in ihren Ausführungen relativ blumig blieb, stellte sie klar, dass mit einer baldigen Hochzeit nicht zu rechnen sei.

"Für mich ist es ein Versprechungsring"

"Ich meine, ich muss kichern, denn hat Mick mir den Ring geschenkt? Ja. Ist er für diesen Finger? Ja", führte sie dort aus. "Aber sind wir wie geile Teenager, die sich gegenseitig... Für mich ist es ein Versprechungsring. Wir sind unreif und nennen es einen Versprechungsring." Ob sie sich generell eine Hochzeit mit dem Rock'n'Roll-Urgestein vorstellen könne? "Ich weiß es nicht", sagt sie dazu. "Ich bin eher ein Mensch, der im Moment lebt, also wer weiß."