Maurice Dziwak und Ricarda Raatz: Warum ist das "Sommerhaus"-Paar getrennt?

Maurice Dziwak und Ricarda Raatz lernten sich vor laufenden Kameras kennen und lieben. 2023 versuchen sie ihr Glück in "Das Sommerhaus der Stars". Nun gas das Paar die Trennung bekannt.

Maurice Dziwak und Ricarda Raatz lernten sich in dem Dating-Format "Are You The One" kennen und wurden nach der Show ein Paar. Seit Oktober 2022 waren die beiden offiziell zusammen. Doch nun hat offenbar der "Sommerhaus"-Fluch zugeschlagen: Das Paar hat sich offenbar noch vor der offiziellen Ausstrahlung der ersten Folge getrennt.

Wer ist "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidat Maurice Dziwak?

Maurice Dziwak stammt aus Oberhausen und spielte in seiner Jugend unter anderem beim VfB Homberg Fußball. Nach dem Abitur studierte er zunächst, arbeitete nebenher unter anderem auch als Barkeeper und Fitnessmodel. Ricarda Raatz wuchs in Erkrath bei Düsseldorf auf, studierte und arbeitete als Model, bevor sie den Sprung ins Fernsehen schaffte.

Ricarda Raatz bei "Love Island"

Ricarda hatte ihren ersten Auftritt im Trash-TV 2019 bei "Love Island". Nachdem dort ein pikantes Gerücht über sie im Umlauf geraten war, verließ sie schließlich freiwillig die Show. Angeblich sei das Model nämlich nicht als Singlelady in die Show gegangen, sondern hätte zu Hause einen Freund sitzen. Ihr "Couple"-Partner Mischa (auch bekannt als Betonmischa) trennte sich daraufhin in der Sendung von ihr, obwohl sie die Gerüchte vehement abstritt. Nach "Love Island" hatte "Ricky" außerdem Auftritte in "Shopping Queen" und bei "Beauty & the Nerd".

Maurice Dziwak bei "Love Island"

Maurice hatte 2021 ebenfalls bei "Love Island" sein Reality-TV-Debüt. Auch seine Teilnahme in der Datingshow war gepaart mit negativen Gerüchten: Einige der Mitkandidaten warfen dem Oberhausener ein falsches Spiel vor. Angeblich sei "Mo" nicht in der Show, um die wahre Liebe zu finden. Dabei hatte Maurice einiges geopfert für das Format: Ganze 30 Kilo hatte er im Vorfeld für die Sendung abgenommen.

Maurice Dziwak und Ricarda Raatz bei "Are you the one"

In dem Format "Are You The One" kreuzte sich dann der Weg von Maurice und Ricarda. Die beiden gingen als "Perfect Match" aus der Show – doch der Weg dahin war voller Höhen und Tiefen. Sofort war eine starke Anziehung zwischen den beiden zu spüren – doch der Weg zum Glück war eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Am Ende haben sie aber offenbar doch noch die Kurve gekriegt. Das Drama im "AYTO"-Haus war jedoch möglicherweise schon ein Vorbote für die Dramen im RTL-"Sommerhaus": Noch vor Ausstrahlung der ersten "Sommerhaus der Stars"-Folge wurde bekannt: Das Paar geht mittlerweile wieder getrennte Wege. Rosenkrieg nicht ausgeschlossen.

Ricarda und Maurice: "Sommerhaus"-Spiele als Trennungsgrund?

Schon vor dem Einzug ins "Sommerhaus" gibt Maurice gegenüber zu: "Ich kann schlecht verlieren. Wenn ich verliere, hängt bei uns der Haussegen schief". Die Spiele wurden dem Paar dann offenbar zum Verhängnis. Direkt nach den Dreharbeiten habe Maurice mit Ricarda Schluss gemacht und nicht mehr auf Kontaktversuche reagiert: "Die Einstellung vor Ort hat mir überhaupt nicht gefallen", erklärt er dem Sender. Dass Ricarda den großen Ehrgeiz von Maurice negativ zu spüren bekommt, ist schon in der ersten Folge offensichtlich. Im Nachgang äußert sie sich auch in einer Instagram-Story dazu: "Jeder möchte gewinnen, aber es kommt meiner Meinung nach darauf an wie! Und wenn man aggressiv ist und die Beziehung aufs Spiel setzt für Geld, sagt das ja schon alles aus. Ich werde mich nicht mehr unterdrücken lassen und mit etwas verbieten lassen", erklärt sie dort ihren Followern. Auch Maurice hält sich in seiner Instagram-Story nicht zurück: "Du bist eine notorische Lügnerin, die Wahrheit wird noch rauskommen, warte ab", schießt er dort gegen seine Ex-Freundin.

Die "Sommerhaus der Stars"-Zuschauer dürften sich schon mal auf eine höchst explosive "Sommerhaus - das große Wiedersehen"-Folge bereit machen können.