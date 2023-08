Matthew McConaugheys Frau hatte mit ihrer Schwiegermutter zu kämpfen

Matthew McConaugheys Ehefrau Camila hat in einem Podcast offen über die komplizierte Beziehung mit ihrer Schwiegermutter gesprochen: "Sie nannte mich bei den Namen seiner Ex-Freundinnen. Sie hat mich wirklich getestet."

Diese Situation kennen Millionen Frauen: Man datet einen neuen Mann, lernt irgendwann seine Mutter kennen - und die ist erstmal richtig zickig. Matthew McConaugheys Ehefrau Camila Alves (41) kann davon ein Lied singen: offen über die komplizierte Beziehung zu Schwiegermutter Kay McCabe (91) gesprochen. Und die 41-Jährige verrät, wie sie sich schließlich doch Respekt erkämpfte.

"Sie wollte, dass ich zurückkämpfe"

"Sie hat all diese Dinge getan, als ich auf der Bildfläche erschienen bin", so Alves. "Sie hat mich bei allen Namen seiner Ex-Freundinnen genannt. Sie hat angefangen, mit mir gebrochen Spanisch zu sprechen, um mich herunterzumachen. Sie hat mich wirklich getestet."

Alves, die seit 2012 mit Matthew McConaughey verheiratet ist und drei Kinder mit ihm hat, erinnert sich auch an den Moment, der schließlich die Wende brachte: Als sie für einen Model-Job nach Istanbul reisen musste, bekam sie ein First-Class-Ticket und ein Hotelzimmer gratis für eine Begleitung - und lud ihre Schwiegermutter ein, mitzukommen.

Auf diesem Trip sei ihr klar geworden, dass sie McGabe etwas entgegnen und sich nicht alles gefallen lassen müsse: "Also habe ich meine scharfe brasilianische Latino-Seite gezeigt, und es ihr zurückgegeben. Das ging dann hin und her."

Am Ende, so Camila Alves, habe sie sich den Respekt der Schwiegermutter erkämpft: "Sie hat mich angeschaut, als wolle sie sagen, 'jetzt gehörst du dazu'. Alles, was sie wollte, war, dass ich zurückkämpfe." Seit diesem Tag sei ihre Beziehung großartig: "Ich habe so viel Respekt für sie."

Zwar gäbe es immer noch mal schwierige Situationen zwischen den beiden Frauen: "Aber die können wir dann immer mit einem guten Witz und einem Lachen beenden."