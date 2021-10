Wer steckt hinter der Stinktier-Maske bei "The Masked Singer"?

Bei "The Masked Singer" ist in der Herbst-Staffel 2021 auch ein Stinktier als Kostüm dabei. Welcher Star steckt hinter der Maske des tierischen Stinkers? Gibt es Indizien? Welche Promi-Namen sind im Gespräch?

Das Stinktier: Welcher Promi wird in dieses Kostüm schlüpfen?

Mit aufregender Frisur, ausladendem Schwanz und einem Hauch Haute Couture kommt das Stinktier bei "The Masked Singer" daher. Die Maske sorgt besonders für Furore: Ist der Duft des Tierchens eine Anspielung auf einen Promi?

Stinktier-Kostüm bei "Masked Singer": Rätselraten im Gange

Das Kostüm besteht aus einem vier Meter langen Schwanz und einer ganz besonderen Schulterrüsche. Wie ProSieben mitteilt, wurde dafür ein historisches Schnittmuster von Charles Frederick Worth, dem Begründer der Haute Couture, aus dem Jahr 1864 verfremdet.

Stinktier: Welcher Star steckt unter der Maske?

Eine weitere Herausforderung war die Haartolle des Stinktiers. "Das war ein Kampf gegen die Schwerkraft", erklärt Maskenbildnerin Marianne Meinl. "Am schwierigsten war es, die gigantische Haarpracht des Stinktiers in die richtige Form zu bringen und so zu festigen, dass die Frisur bestehen bleibt, selbst bei Bewegung."

Auflösung gefordert: Fans nennen Promi-Namen

Manche Fans können es schon gar nicht erwarten, wenn aufgelöst wird, welcher Promi unter Stinktier-Maske steckt. Via ProSieben-App wird nach dem ersten Auftritt fleißig abgestimmt. Harald Glööckler erhält aktuell die meisten Stimmen. Aber auch Riccardo Simonetti und Olivia Jones werden hinter der Stinktier-Maske vermutet.

Wer sich in den Kostümen befindet, gilt es für die Zuschauer und das Rate-Team, bestehend aus Ruth Moschner (45), Rea Garvey (48) und einem wechselnden Gast, herauszufinden. Matthias Opdenhövel (51) moderiert die Show, die seit Samstag, 16. Oktober 2021, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn zu sehen ist.