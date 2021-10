Raupe bei "The Masked Singer": Welcher Promi steckt unter der Maske?

Bei "The Masked Singer" ist in der Herbst-Staffel 2021 auch eine Raupe als Kostüm dabei. Welcher Star steckt hinter der Maske? Welche Promi-Namen sind im Gespräch?

Wurde am 16. Oktober als das zweite Top-Secret-Kostüm bei "The Masked Singer" vorgestellt: Die achtbeinige Raupe auf Rollschuhen.

Sie war gut versteckt und überraschte dann am Samstag das TV-Publikum: Raupe Resi begleitet "The Masked Singer" seit der ersten Staffel der ProSieben-Show hinter den Kulissen. Jetzt wagt sie sich zum ersten Mal ins Rampenlicht, gleich zum Start der fünften Staffel.

Raupe-Kostüm bei "The Masked Singer": Rätselraten im Gange

Es war ein glanzvoller Auftritt, soviel steht fest: 500 Pailletten wurden nach ProSieben-Angaben per Hand rund um die Augen des Kostüms geklebt. Ein in jeder Hinsicht faszinierender Blickfang. Aber wer steckt hinter der Maske?

Auf jeden Fall ist das Tierchen nicht zu bremsen: Die Raupe fährt tatsächlich auf bis zu acht Rollschuhen über die Bühne - dabei zieht sie naturgetreu ihren Körper nach. Der hintere Teil besteht aus einem komplexen Gliederkonstrukt, das gesondert vom Rest des Körpers gebaut wurde.

Raupe bei "The Masked Singer": Welcher Star steckt unter der Maske?

Die Raupe wurden in der ersten Live-Show am Samstag (16. Oktober) als zweites Top-Secret-Kostüm enthüllt. Neben einem blaugrünen aus einer Mülltonne blinzelnden Fantasiewesen namens "Mülli Müller".

Auflösung gefordert: Fans nennen Promi-Namen

Wie immer würden die Fans nur zu gerne gleich erraten, welcher Prominente sich hinter der originellen Raupen-Maske verbirgt. Erste Spekulationen gibt es bereits: Demnach könnten Sängerin Sandy Mölling ("No Angels"), Schauspielerin und Sängerin Jeanette Biedermann oder Entertainerin und Schauspielerin Anke Engelke die Raupe geben. Auch Ex-"Viva"-Moderator Mola Adebisi wurde genannt.

Raupe-Kostüm bei "The Masked Singer": So tippt das Rate-Team

Wer sich in den Kostümen befindet, gilt es für die Zuschauer und das Rate-Team herauszufinden. Was die Raupe angeht, legte sich Rea Garvey am Samstag auf Komikerin Carolin Kebekus fest, die meinungsfreudige Ruth Moschner setzte auf Sängerin Helene Fischer, hatte aber auch Anke Engelke in Verdacht. Der spanisch-deutsche Popsänger Alvaro Soler schließlich vermutete die Schauspielerin Maria Furtwängler hinter der Maske.

Wann wird die letzte Maske bei "The Masked Singer" enthüllt?

Seit dem 16. Oktober läuft die beliebte Show jeden Samstag ab 20.15 Uhr auf ProSieben. Das Finale wird am 20. November gesendet, dann werden alle verkleideten VIPs, die ihre Maske noch nicht fallen lassen mussten, enttarnt.