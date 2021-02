Ist Bill Kaulitz der Leopard bei "The Masked Singer" 2021?

Bei "The Masked Singer" 2021 wird der Leopard wohl für die elegantesten Auftritte sorgen. Fans rätseln um die Identität des verkleideten VIPs. Steckt ein absoluter A-Promi hinter der Maske?

Welcher Promi traut sich als Leopard auf die Bühne von "The Masked Singer" 2021?

Oft gilt Leopardenprint auf Kleidung als geschmacklos, bei "The Masked Singer" darf es aber nicht fehlen. Denn zu dem Leopard gehört nun mal das typische Muster. Welcher VIP traut sich in das elegante Kostüm?

Verkleidet sich Bill Kaulitz als Leopard bei "The Masked Singer" 2021?

"Extravagant ist sein zweiter Vorname. Das auffällige Muster sein Markenzeichen. Jetzt muss nur noch die Stimme überzeugen", steht auf der Instagram-Seite von ProSieben zu dem Kostüm.

Einige Zuschauer geben in den Kommentaren ihre Vermutung ab, welcher Promi als Leopard bei "The Masked Singer" 2021 auf der Bühne steht. Könnte es sich dabei um "Tokio Hotel"-Sänger Bill Kaulitz handeln? Der Schwager von Heidi Klum hat bereits in der Vergangenheit sein Faible für Animal-Prints gezeigt.

Aber auch Modedesigner Harald Glööckler und Comedian Martina Hill werden auf Instagram von den Fans genannt. Letztere wurde bereits in den vergangenen Staffeln immer wieder hinter einer Maske vermutet. Vielleicht ist es dieses Mal so weit...

Das Leoparden-Kostüm wurde handbemalt

"Damit das Fell schön funkelt, haben wir es von Hand mit einzelnen Pailletten beklebt. Auf jedem schwarzen Fleck sind schwarze Pailletten. Auf jedem gelben Fleck sind gelbliche Pailletten. Das war sehr viel Handarbeit", erklärt Maskenbauerin Marianne Meinl gegenüber ProSieben. Die Musterung des Fells wurde von Hand aufgemalt und aufgesprüht. Die Kostümbildner steckten 200 Stunden Arbeit in die aufwändige Verkleidung.

Alle Kostüme von "The Masked Singer" 2021 im Überblick

Insgesamt gibt es bei der aktuellen Staffel 2021 zehn Promi-Kostüme. Außerdem dabei: Dinosaurier, Einhorn, Flamingo, Küken, Monstronaut, Quokka, Schildkröte, Stier und Schwein.