"M.A.S.H"-Star Judy Farrell stirbt mit 84 Jahren

Judy Farrell ist tot. Die aus der Kultserie "M.A.S.H" bekannte Schauspielerin ist im Alter von 84 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Sie hinterlässt ihren zweiten Ehemann und zwei Kinder.

Die US-amerikanische Schauspielerin Judy Farrell ist tot. Ihm zufolge starb seine Mutter in einer Klinik am vergangenen Sonntag im Alter von 84 Jahren nach einem Schlaganfall. Sie sei einen Tag zuvor in das Krankenhaus eingeliefert worden und bis zu ihrem Ende bei vollem Bewusstsein gewesen. Nur die Fähigkeit des Sprechens sei ihr in den letzten Stunden abhandengekommen.

Farrell war vor allem aufgrund ihrer Rolle der Krankenschwester Able in der Kultserie "M.A.S.H" bekannt. Die tragikomische Serie wurde von 1972 bis 1983 produziert und thematisiert die Eigenheiten der Soldaten eines mobilen Feldlazaretts der US-Army im Koreakrieg. Auch in weiteren US-Fernsehklassikerin war Farrell gerngesehene Darstellerin. So hatte sie unter anderem Auftritte in der Sitcom "Die Partridge Familie" oder in der Krimiserie "Quincy". 2006 spielte sie zuletzt in dem Kinofilm "Long-Term Relationship".

Judy Farrell hinterlässt ihren zweiten Ehemann Joe Bratcher und die gemeinsamen, erwachsenen Kinder Michael und Erin. Bis 1983 war Farrell mit ihrem Schauspielkollegen Mike Farrell (84) verheiratet, der in "M.A.S.H" einer der Hauptcharaktere, Captain B.J. Hunnicutt, verkörperte.