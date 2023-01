Martin Semmelrogge: Was ist über sein Privatleben bekannt und darf er noch ins Dschungelcamp?

Eigentlich sollte Martin Semmelrogge 2023 im Dschungelcamp zu sehen sein, doch bislang fehlt er in der Show. Was ist über die erfolgreiche Karriere des Schauspielers bekannt? Hat er eine Freundin und Kinder? War Semmelrogge früher verheiratet?

In der 16. Staffel des Dschungelcamps dürfte Martin Semmelrogge wohl zu den bekanntesten Promi-Kandidaten zählen - sollte er noch einziehen dürfen. Bislang fehlt er am Lagerfeuer im australischen Busch.

Der Schauspieler hat in zahlreichen Kino- und TV-Produktionen mitgewirkt und sogar in oscarprämierten Filmen mitgespielt. Doch sein Leben ist auch geprägt von Skandalen. Wie tickt er privat?

Familie von Martin Semmelrogge: Auch sein Vater war berühmt

Martin Semmelrogge wurde am 8. Dezember 1955 in Boll-Eckwälden (Baden-Württemberg) geboren. Die Leidenschaft zur Schauspielerei hat er wohl von seinem Vater geerbt, der ebenfalls als Darsteller und Regisseur auf der Bühne und vor der Kamera aktiv war. Willy Semmelrogge, bekannt aus Filmen wie "Mord im Pfarrhaus" und "Kaspar Hauser", ermöglichte seinem Sohn bereits in den siebziger Jahren erste Rollenangebote anzunehmen.

"Er hat mir gegenüber dann aber auch keinen Zweifel daran gelassen, dass ich jetzt richtig Gas geben müsse und die Zeit nicht nur nutzen dürfe, um mit meinen Hippie-Freunden abzuhängen", sagte Martin Semmelrogge in einem Interview mit dem Magazin "Galileo Genial", das er selbst auf seiner veröffentlicht hat.

Sein jüngerer Bruder, der unter dem Namen Joachim Bernhard bekannt ist, stieg ebenfalls ins Film- und Fernsehbusiness ein, konnte jedoch nie an die Erfolge seiner Familie anknüpfen.

Filme von Martin Semmelrogge: Mit "Das Boot" feierte er seinen Durchbruch

Bereits im Alter von zwölf Jahren war Martin Semmelrogge als Sprecher für Hörspiele beim Bayerischen Rundfunk tätig. Es folgten Auftritte in Filmen wie "Der Richter und sein Henker" und "Der Hauptmann von Köpenick". Seinen großen Durchbruch feierte er allerdings erst in den achtziger Jahren mit dem Kino-Hit "Das Boot" von Wolfgang Petersen.

Mit dem Film "Das Boot" feierte Martin Semmelrogge seinen Durchbruch als Schauspieler. © IMAGO / Allstar

Martin Semmelrogge durfte sogar in einer internationalen Produktion mitspielen und stand für den oscarprämierten Film "Schindlers Liste" mit den Hollywoodstars Liam Neeson und Ralph Fiennes vor der Kamera.

Martin Semmelrogges Kinder Dustin und Joanna sind auch Schauspieler

In der Familie Semmelrogge wird die Schauspielerei offenbar über Generationen hinweg weitergegeben. Die Kinder von Martin Semmelrogge, Sohn Dustin und Tochter Joana, sind ebenfalls im TV aktiv. Gemeinsam standen die drei 2012 beim Piraten-Open-Air für das Stück "Donna Anna-Dolores von Aragon" auf der Bühne. Dustin Semmelrogge war selbst schon im Dschungelcamp. Er nahm 2004 bei der ersten Staffel teil und landete auf Platz zehn.

Martin Semmelrogge mit seinen Kindern Dustin und Joanna Semmelrogge. © BrauerPhotos / G.Nitschke

Fahren ohne Führerschein und Drogen: Die Skandale von Martin Semmelrogge

Martin Semmelrogge hat im Laufe seiner Karriere bereits einige Skandale verursacht. Bei den Dreharbeiten zu "Das Boot" habe er zu harten Drogen gegriffen, wie er 2013 im Gespräch mit " " verriet: "Der Petersen hat ja Alkohol gehasst. Da hab’ ich beim Dreh halt nur LSD genommen."

Der bekannteste Skandal um den Schauspieler ist jedoch sein Fahren ohne gültige Führerschein. Er besitzt lediglich eine spanische Fahrerlaubnis und wurde damit einige Male am Steuer erwischt. Deshalb musste er sogar schon eine Gefängnisstrafe absitzen.

Nach Tod von Ehefrau Sonja: Hat Martin Semmelrogge eine Freundin?

Der TV- und Kinostar war bereits zweimal verheiratet. 1985 schritt Martin Semmelrogge mit seiner ersten Frau Susanne vor den Traualtar, die Ehe wurde 1991 geschieden. Seine zweite Ehefrau Susanne, die er 1999 heiratete, starb 2018 nach einem Krebsleiden. Das Paar hatte sich kurz zuvor getrennt, blieb aber freundschaftlich verbunden.

Aktuell ist der Schauspieler mit Regine Prause liiert. Mit ihr will Semmelrogge erneut vor den Altar schreiten, wie er Anfang 2022 " " verriet. Bislang ist das Paar noch nicht verheiratet.

Martin Semmelrogge mit Freundin Regine. © BrauerPhotos / G.Nitschke

Wird Martin Semmelrogge noch ins Dschungelcamp 2023 einziehen?

Das Reality-TV scheint es Martin Semmelrogge angetan zu haben. 2013 nahm er bei "Promi Big Brother" teil und belegte den fünften Platz. 2017 war er mit seiner verstorbenen Ehefrau in "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen und trat 2022 beim "Club der guten Laune" an.

2023 sollte das Dschungelcamp folgen. Über seine Teilnahme sagte er vorab zu : "Ich hoffe, es ist sicher. Ich will ja nicht im Dschungel sterben. Ich denke mal, das wird alles cool ablaufen." Noch ist er allerdings nicht in Australien angekommen, offenbar darf er nicht einreisen. Ob er noch nachziehen darf, ist nicht bekannt. Die Show läuft seit dem 13. Januar auf RTL.