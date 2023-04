Margot Robbie und Ryan Gosling: Barbie und Ken auf dem roten Teppich

Margot Robbie und Ryan Gosling spielen Barbie und Ken im neuen "Barbie"-Film. Bei der CinemaCon in Las Vegas zeigten sie sich gemeinsam auf dem roten Teppich - und begeisterten mit ihren ungewöhnlichen Looks.

Ryan Gosling und Margot Robbie bei der CinemaCon 2023 in Las Vegas.

Margot Robbie (32) und Ryan Gosling (42) scheinen noch immer in ihren Rollen Barbie und Ken vom bald erscheinenden "Barbie"-Film zu stecken. Am 25. April zeigten sich die Hauptdarsteller des Films von Regisseurin Greta Gerwig (39) auf dem roten Teppich der CinemaCon 2023 in Las Vegas. Dabei trugen die beiden aufeinander abgestimmte Outfits, die auch perfekt zu ihrem neuen Streifen passen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Gosling entschied sich für eine graue Jeans und kombinierte diese mit einer pinken Jacke. Dazu trug er ein Shirt auf dem in Barbie-Schriftzug "Greta Gerwig" geschrieben steht. Robbie wählte einen niedlichen, rosafarbenen Zweiteiler im Gingham-Look, bestehend aus Bustier und Minirock, von Prada. Dazu kombinierte sie Pumps von Louboutin in derselben Farbe - ein klassisches Barbie-Outfit.

Ryan Gosling zweifelte an seiner "Kenergie"

, war vor allem Gosling zunächst unsicher wegen seiner Rolle. "Ich kannte Ken nur aus der Ferne. [...] Ich habe an meiner 'Kenergie' gezweifelt", scherzte er. Auch Robbie hatte Ehrfurcht vor dem Projekt, das sie als "riesige und aufregende Möglichkeit" bezeichnete.

"Barbie" startet voraussichtlich am 20. Juli in den deutschen Kinos. Es ist der erste Realfilm über die Puppe, die am 9. März 1959 erstmals vom Spielzeughersteller Mattel präsentiert wurde.