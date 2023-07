Margot Robbie: "Barbie"-Modenschau in Pink geht weiter

Hollywood-Star Margot Robbie sieht man derzeit fast nur in Pink. Ob Blazer oder Designerkleid - die Schauspielerin präsentiert sich in der knalligen Farbe, um Werbung für ihren "Barbie"-Film zu machen.

Margot Robbie (33) setzt einmal mehr auf Pink. Am Sonntag besuchte die Schauspielerin Seoul, Südkorea, um für ihren "Barbie"-Film Werbung zu machen. Die 33-Jährige legte dabei einen glamourösen Auftritt hin. Sie präsentierte ein rosafarbenes Ensemble von Versace. Das Trägertop war mit funkelnden Steinen verziert und hatte einen herzförmigen Ausschnitt. Dazu kombinierte sie einen rosa Midirock mit Gürtel. Die Schauspielerin trug zudem eine pinke Tasche, ebenfalls von Versace, und farblich passende Pumps.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Ein weiteres von ihrer Rolle inspiriertes Outfit von Margot Robbie bei ihrem Südkorea-Besuch bestand aus einem pinkfarbenen Blazer mit Midirock. Ein Halstuch in Rosa sowie weiß-rosa Hut und Pumps vervollständigten diesen Look. Auch eine rosa Handtasche durfte erneut nicht fehlen.

"Barbie"-Film sorgte für Pink-Knappheit

Bereits Anfang Juni sorgte der "Barbie"-Film für Schlagzeilen. Damals hieß es, der Streifen habe eine globale Knappheit bei Farbe mit dem Rosaton ausgelöst. Szenenbildnerin Sarah Greenwood scherzte laut dem Magazin " ": "Der Welt ging das Pink aus."

Für die Firma, bei der die Produktion Farbe bestellte, ist dies tatsächlich keine Übertreibung. "Sie verbrauchten so viel Farbe, wie wir hatten", sagte Lauren Proud der " ". Sie ist Vizepräsidentin für globales Marketing der Firma Rosco - einem Unternehmen mit großer Nähe zu Hollywood. "Barbie" war allerdings nicht die einzige Ursache dafür. Laut Proud gab es während der Dreharbeiten 2022 generell Probleme mit globalen Lieferketten, aufgrund der Corona-Pandemie. "Barbie" kam dann offenbar noch obendrauf...

Film leuchtet in Pink

"Ich wollte ein sehr leuchtendes Pink, und von allem fast zu viel", sagte "Barbie"-Regisseurin Greta Gerwig (39) zu "Architectural Digest". Sie wolle zeigen, was sie als kleines Mädchen an der Puppe aus dem Hause Mattel begeistert hatte.

In der ersten Realverfilmung des Kultspielzeugs wird die ikonische Blondine aus dem pinken Barbieland verbannt - weil sie nicht perfekt genug ist. Mit Ken (Ryan Gosling, 42) landet sie in der realen Welt. "Barbie" startet am 20. Juli 2023 in den deutschen Kinos.