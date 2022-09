Marco Cerullo und Christina Grass: Was ist über das "Sommerhaus"-Paar bekannt?

Marco Cerullo und Christina Grass steigen in der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" in der fünften Folge als Nachrücker ein. Woher kennt man die beiden?

Die Promi-WG in Bocholt bekommt Zuwachs: Damit geht ein neues Duo auf die Jagd nach dem Preisgeld von 50.000 Euro und dem Titel "Das Promipaar 2022". Das sind die beiden Neuen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Woher kennt man Marco Cerullo und Christina Grass?

Grass und Cerullo lernten sich 2019 in der RTL-Datingshow "Bachelor in Paradise" kennen. Zuvor war die Pharmareferentin ebenfalls im Jahr 2019 bei "Der Bachelor" zu sehen und kämpfte dort um das Herz von Andrej Mangold (35), der sich aber in Folge fünf von Grass verabschiedete.

2017 suchte bereits Cerullo bei "Die Bachelorette" nach der großen Liebe. Auch der Fahrzeuglackierer-Meister musste jedoch nach der fünften Nacht der Rosen gehen, denn die damalige Bachelorette Jessica Paszka (32) schickte ihn nach Hause. Ein Jahr später suchte er in der Kuppelshow "Take Me Out" die Richtige, doch auch das wurde nichts.

Erste Erfolge als Schauspieler hat Cerullo ebenfalls bereits sammeln können: Er spielte von 2018 bis 2019 in der Scripted-Reality-Soap "Krass Schule - Die jungen Lehrer" auf RTLzwei mit. Dort verkörperte er den Stripper Bademeister René Müller, der als Model Fuß fassen möchte.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

2020 ging es für Marco Cerullo ins Dschungelcamp

2020 flog das Paar dann gemeinsam nach Australien. Cerullo nahm dort an der RTL-Kultshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teil. Obwohl er das Dschungelcamp bereits als zweiter Promi früh verlassen musste, ging er mit einem Sieg nach Hause: Seine damalige Freundin nahm dessen Heiratsantrag live im TV an und sie reisten verlobt wieder zurück nach Deutschland. Kurze Zeit später trennten sich die beiden kurzzeitig, kamen aber nach ein paar Wochen schon wieder zusammen.

Marco Cerullo und Freundin Christina Grass bei "Das Sommerhaus der Stars" dabei

2021 nahmen Grass und Cerullo dann auch noch an der zweiten Staffel der RTL+-Show "#CoupleChallenge - das stärkste Team gewinnt" teil. Dort belegten sie den zweiten Platz. Nun geht es also als Nachrücker in das "Sommerhaus der Stars". Dort messen sie sich mit anderen Promipärchen wie zum Beispiel Mario Basler (53) und Freundin Doris Büld (52) oder auch Kader Loth (49) nebst Ehegatten Ismet Atli (51).