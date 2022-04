Malik Harris privat: Hat der ESC-Kandidat eine Freundin?

Malik Harris vertritt Deutschland 2022 bei Eurovision Song Contest in Turin. Was ist über den Sänger eigentlich bekannt? Wer ist sein berühmter Vater und hat er eine Freundin?

Hat Deutschland mit Malik Harris wieder gute Chancen beim Eurovision Song Contest? Nach dem desaströsen Ergebnis für Jendrik Sigwart 2021, der mit seinem Song "I Don't Feel Hate" auf dem vorletzten Platz landete, hoffen Fans auf den diesjährigen deutschen Beitrag. Aber was ist eigentlich über Malik Harris bekannt? Die AZ hat sich den Werdegang des Sängers angeschaut.

Familie von Malik Harris: Sein Vater ist ein Promi

Malik Harris wurde 1997 in Landsberg am Lech geboren. Das Talent für eine große Karriere scheint in seiner Familie zu liegen, denn auch sein Vater Ricky Harris ist in Deutschland sehr bekannt. Der 59-Jährige hatte mit "Ricky!" eine eigene Talkshow auf Sat.1 und war auch in diversen TV-Formaten wie Dschungelcamp, "Das perfekte Promi-Dinner" oder "Die Burg" zu sehen.

Die Bekanntheit seines Vaters habe Malik Harris in seiner Kindheit nicht geprägt, wie er der AZ verraten hat. "Mein Dad hatte in den Neunziger Jahren eine Talkshow und ich bin 1997 geboren, deshalb habe ich das nicht wirklich mitbekommen." Heute werde er selbst eher erkannt als Vater Ricky. "Wenn wir jetzt zu zweit unterwegs sind, kommen die Leute öfter zu mir."

Was ist über die Mutter und Geschwister von Malik Harris bekannt?

Die restliche Familie von Malik Harris steht nicht in der Öffentlichkeit. Auf Instagram hat der Sänger jedoch ein Foto mit seinem Bruder gepostet und schreibt dazu: "Hier ist ein Bild von meinem Bruder (der aus irgendeinem Grund kein Instagram hat ?) und mir, wie wir unser bestes Leben führen. Das Bild ist von meiner Mutter, die sehr stolz darauf ist, dass es mehr oder weniger scharf geworden ist. Danke Mutti."

ESC-Kandidat Malik Harris: So startete er seine Karriere

Malik Harris ist ein musikalischer Autodidakt. Er brachte sich das Gitarre- und Keyboardspielen selbst bei und versuchte sich als 13-Jähriger an Coversongs. "Ich hatte mal eine Stunde Gitarrenunterricht, aber ich musste es einfach selber machen", sagte er im November 2020 im Gespräch mit " ". "Über Youtube, Covers und das Raushören, wie was klingt und geht, ging es später ans Klavier und dann kamen noch Drums dazu."

Mit seinen ersten Songs "Say the Name" und "Welcome to the Rumble" landete Malik Harris 2018 und 2019 auf Streaming-Plattformen Hits und wurde schließlich von der "Universal Music Group" entdeckt und unter Vertrag genommen. Unter anderem stand er für bekannte Künstler wie James Blunt oder Alex Clare als Opener auf der Bühne.

"Rockstars": Mit diesem Lied will Malik Harris den Eurovision Song Contest 2022 gewinnen

Am 4. März 2022 feierte Malik Harris seinen bislang größten Erfolg. Er darf Deutschland beim Eurovision Song Contest 2022 vertreten. Der Song "Rockstars" handelt von einer unbeschwerten Kindheit, den Rückblick auf schöne Momente und die Besinnung auf Gemeinsamkeiten. Auf Youtube wurde das Lieb inzwischen über 200.000 Mal geklickt.

Fans von Malik Harris hoffen natürlich, dass er damit den ESC 2022 gewinnen wird. "Du hast mir einen neuen Ohrwurm erstellt und ich hoffe, du gewinnst den ESC", lautet ein Kommentar dazu. Ob er tatsächlich eine Chance hat, wird sich am 14. Mai in Turin zeigen.

Hat Malik Harris eigentlich eine Freundin?

Im Gespräch mit der AZhat Malik Harris seinen Beziehungsstatus aufgeklärt: "Ich habe eine Freundin, mit der ich sehr happy bin." Öffentlich präsentiert hat er die Frau an seiner Seite bislang noch nicht. Vielleicht wird sie ihn ja nach Turin begleiten.