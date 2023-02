Magier Florian Zimmer vor Gericht: Jetzt spricht Promi-Zeuge Nino de Angelo

Der Münchner Event-Guru Michael Ecker und ein Geschäftspartner fordern über 238.000 Euro von Illusionskünstler Florian Zimmer. Es geht um Provisionen für erfolgreiche Vermittlungen. Das Gericht hat Nino de Angelo als Zeuge zum Prozess in Ulm geladen.

Einstige Freunde sehen sich jetzt vor Gericht wieder. Es geht um nicht gezahlte Provisionen und eine mögliche Vereinbarung zwischen Zauberer Florian Zimmer und dem erfolgsverwöhnten Münchner Event-Manager Michael Ecker. Mehr als eine Viertelmillion Euro wird gefordert – eine Summe, die womöglich steigen wird. Ecker kündigt in der AZ an, dass die Klage noch auf eine Millionensumme erhöht werde.

Michael Ecker stellte die Kontakte für Florian Zimmer her

Wie konnte es nur zu so einem Bruch zwischen zwei Männern kommen, die eigentlich stolz auf ihre gemeinsame Leistung sein könnten? Der Event-Guru und Netzwerker machte Zauberer Florian Zimmer in den letzten 15 Jahren bekannt. Michael Ecker unterstützte den Künstler, vermittelte Aufträge und schuf Aufmerksamkeit. "Meine Kontakte sind Gold wert. Ich habe Flo in die Society gebracht, stellte Wirtschaftsgrößen und Promis vor", sagt Ecker der AZ. Geld habe der Event-Experte dafür nie genommen. Sollte Zimmer einmal ein Großer sein, werde Ecker an den Einnahmen beteiligt, so der angeblich einstige Deal. "Das ist doch fair", erklärt Ecker.

Die Las-Vegas-Zauberer Siegfried und Roy mit Magier Florian Zimmer und Event-Manager Michael Ecker 2012 in München © BrauerPhotos

Dann folgte die Kapitulation von Eckers Körper. Not-Operationen, 54 Monate Klinik und mehr als ein Jahr lang auf der Intensivstation. Der Event-Manager sitzt nach einer Bein-Amputation und vier Herz-Infarkten im Rollstuhl. "Drei Mal hatte ich totales Organ-Versagen. Ich kann kaum noch etwas sehen."

Michael Ecker musste nach einer Diabetes-Erkrankung das rechte Bein amputiert werden. Seit 2017 sitzt er im Rollstuhl. © Privat

Theater in Neu-Ulm von Florian Zimmer eröffnete 2022

Michael Ecker unterstützte Florian Zimmer aber weiterhin. Im Sommer 2022 eröffnete der Magier in Neu-Ulm sein eigenes Theater, das mehrere Millionen gekostet hat. "Zum Richtfest habe ich Schlager-Legende Nino de Angelo mitgebracht", sagt Ecker der AZ.

Provision und Spesen: Deal zwischen Florian Zimmer und Michael Ecker?

Was an diesem Richtfest gesagt und ausgehandelt wurde, das beschäftigt nun das Landgericht Ulm. Dort wird die Klage am 27. März verhandelt. Ecker und ein Geschäftspartner fordern von Zimmer rund 238.000 Euro an Vermittlungsprovisionen. Ursprünglich sollte das Urteil bereits im Januar fallen.

Ecker behauptet, er habe mit Zimmer einen Deal ausgemacht. "Es ging um das Zahlen von Spesen und um Provision in Höhe von zehn Prozent. Ein Freundschaftspreis. Üblich sind 25 Prozent", beteuert Ecker. "Es waren Zeugen anwesend, die diese Abmachung mitbekommen haben."

Auftritt beim Prozess: Kann Nino de Angelo den Deal bezeugen?

Deshalb ist Schlagersänger Nino de Angelo jetzt als Zeuge geladen. Von der Richtfest-Bühne in den Gerichtssaal. "Als rechtschaffener Bundesbürger nehme ich eine Einladung vom Gericht sehr ernst. Ich sehe es als meine Pflicht an, der Wahrheitsfindung beizutragen", so der Musiker zur AZ.

Michael Ecker grinst siegessicher: "Ich gehe total gelassen zu diesem Termin. Wenn man arbeitet, bekommt man Geld dafür, oder? Nino de Angelo ist als Zeuge extrem relevant, weil er beim Handschlag-Deal auf dem Richtfest anwesend war."

Und was sagt Magier Florian Zimmer? Auf AZ-Anfrage will er sich nicht zum prominenten Zeugen äußern. Eine Provisionsvereinbarung habe es nicht gegeben, sagte er im vergangenen Jahr. Ecker hält den Zauberer für "völlig unvernünftig". Ein außergerichtlicher Vergleich kam nicht zustande. "Der Prozess kann ihm und seinem Theater das Genick brechen", sagt Event-Guru Michael Ecker zur AZ.