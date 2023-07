Madonna nach Zusammenbruch im Krankenhaus: Tochter Lourdes wich nicht von ihrer Seite

Nachdem Madonna wegen eines Zusammenbruchs auf die Intensivstation eines New Yorker Krankenhauses eingeliefert werden musste, gibt es nun gute Neuigkeiten. Die Sängerin konnte inzwischen entlassen werden. Hinter der Familie der Pop-Ikone liegen allerdings einige traumatische Tage. Vor allem Tochter Lourdes bangte um ihre Mutter.

Es waren schlimme Tage für die Angehörigen von Madonna. Auch die Fans bangten um den Megastar. Die Sängerin wurde nach Informationen des US-Portals "Page Six" bewusstlos aufgefunden und in ein New Yorker Krankenhaus eingeliefert.

Inzwischen gibt es Entwarnung. Die 64-Jährige hat das Krankenhaus wieder verlassen, wie "BBC" berichtete. Madonna soll sich nach ihrem Aufenthalt auf der Intensivstation schon wieder besser fühlen.

Intensivstation: Madonnas Familie rechnete mit dem Schlimmsten

Gute Nachrichten für Madonnas Familie und vor allem für Tochter Lourdes, die der "Queen of Pop" nicht von der Seite gewichen sein soll, wie "Page Six" erklärte. Die Angehörigen sollen in den letzten Tagen "mit dem Schlimmsten" gerechnet haben, wie es in der "Daily Mail" heißt.

Gegenüber der englischen Zeitung erklärte ein namentlich nicht genannter Verwandter, dass die Familie einige traumatische Tage hinter sich habe, in denen niemand wusste, ob Madonna es schaffen würde.

"Wir dachten, wir würden sie verlieren", berichtete der Angehörige. Für Madonna selbst sei es ein Weckruf gewesen. Laut ihrem Familienmitglied hielt sich die Ikone für "unbesiegbar" und ging während der Vorbereitung für die Tour an ihre Grenzen.

Entwarnung: Madonna geht es besser!

Madonnas Manager, Guy Oseary, teilte auf seinem Instagram-Profil mit, dass sich die Künstlerin auf dem Weg der Besserung befindet. Zur Zeit steht die 64-Jährige noch unter ärztlicher Beobachtung, man gehe aber von einer vollständigen Genesung der "Like a Prayer"-Sängerin aus.

Offenbar soll Madonna bereits seit dem 24. Juni mit der schweren bakteriellen Infektion zu kämpfen gehabt haben, die für den Zusammenbruch verantwortlich gewesen sein soll. Nähere Informationen zu dem Infekt, den Symptomen oder dem Krankenhausaufenthalt der Sängerin gibt es derzeit noch nicht.

"Celebration"-Tour von Madonna soll verschoben werden

Die "Celebration"-Tour, die im Juli in Kanada starten sollte, wurde vorsorglich abgesagt. In Deutschland sind insgesamt vier Konzerte von dem Ausfall betroffen, je zwei in Köln und in Berlin. Wie es weiter geht, steht wohl noch nicht fest.

Der Manager der Pop-Ikone teilte dazu auf Instagram mit: "Wir werden weitere Details mitteilen, sobald wir sie haben, einschließlich eines neuen Startdatums für die Tour und für verschobene Shows".