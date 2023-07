"Macht mir Angst": Warum sich Daniela Katzenberger vor Florian Silbereisen fürchtet

Der Gedanke an einen Auftritt bei Schlagerstar Florian Silbereisen löst bei Daniela Katzenberger Angstattacken aus. Doch was löst beim Reality-TV-Star solche Panik aus? Wie geht Daniela Katzenbergers Hit-Produzent mit der Situation um?

Mit ihrem Song "So bin ich und so bleib ich" will Daniela Katzenberger die Schlagercharts stürmen. Um den Hit noch bekannter zu machen, darf ein Auftritt in einer großen Musikshow nicht fehlen. Warum die 36-Jährige ausgerechnet bei Florian Silbereisen von Unbehagen und Angst gepackt wird, erklärt sie in ihrer neuen Folge "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca".

Auftritt bei Florian Silbereisen: Daniela Katzenberger hat Angst

Normalerweise kennt man die Katze, wie der Reality-TV-Star liebevoll von ihren Fans genannt wird, mit großer Klappe und bestens gelaunt. Doch vor dem Auftritt beim "Schlagerboom" 2023 in Kitzbühel wirkt sie sehr kleinlaut. Sie hadert mit sich selbst. "Ich hab das Gefühl, dass ich das nicht schaffe", erklärt sie im Gespräch mit ihrem Team. Sie habe Angst, dass sie "wie ein Unfall wirke" und die Zuschauer denken könnten, "was macht die denn jetzt!?".

Daniela Katzenberger schimpft Produzent: "Kannst du die Zahl nicht mehr sagen"

Aufmunternde Worte gibt es von Ehemann Lucas Cordalis, der durch seine langjährige Bühnenkarriere reichlich Erfahrung mit Auftritten vor großem Publikum hat. Auch Tochter Sophia spricht ihrer Promi-Mama Mut zu, doch die Zweifel bleiben. "Es ist mehr als Respekt. Es ist Angst", sagt Daniela Katzenberger im Gespräch mit ihrem Produzenten Christian Geller. Doch der 48-jährige Profi, der unter anderem Florian Silbereisen produziert, kann die Kultblondine nicht beruhigen. Er verschlimmert die Situation sogar, indem er wiederholt betont, dass 6.000 Menschen vor Ort und bis zu sechs Millionen Zuschauer vor den heimischen Fernsehern zuschauen werden. "Kannst du die Zahl nicht mehr sagen!?", schimpft die Reality-TV-Aktrice ihren Produzenten.

Entsprechend ernüchtern fällt die erste Probe vor Ort in der Konzert-Location aus. Daniela Katzenberger verpatzt ihre Einsätze, vergisst den Text vom eigenen Lied und wirkt äußerst unsicher. Sie sei "vor Aufregung" gelähmt gewesen, erklärt sie anschließend: "Wenn ich hier schon so verkack, dann schaffe ich den Auftritt nicht."

So war der "Schlagerboom"-Auftritt von Daniela Katzenberger wirklich

Da es sich bei "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" um eine aufgezeichnete Sendung handelt und der Schlagerboom am 1. Juli live ausgestrahlt wurde, ist bereits bekannt, wie die Performance von Daniela Katzenberger von den Fans und Zuschauern aufgenommen wurde.

Auf Twitter watschten Kritiker den Auftritt als "peinlich" und "schlimm" ab, der Gesang der 36-Jährigen wurde als "Körperverletzung" bezeichnet. In der Halle gab es aber frenetischen Applaus. Ob Daniela Katzenberger selbst mit der Live-Darbietung von "So bin ich und so bleib ich" zufrieden ist? Das wird erst in der nächsten Folge ihrer Doku-Soap enthüllt.