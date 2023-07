Machine Gun Kelly: Polizei stoppt Überraschungskonzert in Madrid

Chaotische Szenen in Spaniens Hauptstadt: Nachdem Machine Gun Kelly ein Überraschungskonzert vor seinem Hotel in Madrid angekündigt hatte, stürmten die Fans die Straße. Die Polizei musste eingreifen.

Ein Überraschungskonzert von Machine Gun Kelly (33) ist in Madrid von der Polizei gestoppt worden. Es hatten sich so viele Menschen vor dem Hotel versammelt, dass die Veranstaltung aufgelöst werden musste.

"Tut mir leid"

In einer Story hatte der Rapper am 5. Juli um 19 Uhr angekündigt, dass er um 22 Uhr ein Konzert vor seinem Hotel geben werde. Daraufhin waren so viele Fans gekommen, dass die Polizei eingreifen musste. Anschließend schrieb Machine Gun Kelly in einer weiteren Story: "Ich hatte ein Überraschungskonzert, das ich von meinem Balkon aus geben wollte. Aber die Polizei hat es beendet, weil ihr zu großartig seid. Tut mir leid."

Dazu postete er kurze Clips von dem Abend. Darin sind Menschenmassen auf den Bürgersteigen vor dem Hotel zu sehen. Der Rapper zeigte sich seinen Fans unter Polizeischutz auf der abgesperrten Straße und winkte ihnen mit der Gitarre in der Hand zu. Anschließend schrieb der Verlobte von Schauspielerin Megan Fox (37) noch zu einem Video, in dem er durch die Massen zurück ins Hotel läuft: "Ich liebe dich, Spanien."

Am 6. Juli tritt er offiziell auf

Die Fans haben am 6. Juli Gelegenheit, doch noch in den Genuss eines Konzertes in der spanischen Hauptstadt zu kommen. Denn dann tritt der Star ab 19 Uhr ganz offiziell auf dem Mad Cool Festival auf.