Lupita Nyong'o mit Statement-Look auf dem roten Teppich

US-Filmstar Lupita Nyong'o setzte mit ihrem Look ein Statement auf dem roten Teppich der Tony Awards 2023. Unter der Smokingjacke trug sie einen silbernen Brustpanzer.

Oscarpreisträgerin Lupita Nyong'o (40, "Black Panther: Wakanda Forever") präsentierte sich in einem Statement-Look auf dem roten Teppich der diesjährigen Tony-Awards-Preisverleihung am Sonntag im United Palace Theater in New York City. Die Schauspielerin trug statt einer farbenfrohen oder eleganten Robe einen Smoking. Und das, was sie darunter anhatte, einen silbernen Brustpanzer, der schockierend realistisch wirkte, zog alle Blicke auf sich.

Das ungewöhnliche Oberteil wurde aus ihrem eigenen Körper geformt. und erklärte dazu, dass die pakistanische Künstlerin und Modedesignerin Misha Japanwala den silbernen Brustpanzer für sie entworfen, gegossen und nach ihrem Körper geformt habe.

"Akt des Widerstands und des Feierns"

"Misha Japanwala ist eine pakistanische Künstlerin und Modedesignerin, deren Arbeit in der Ablehnung und Dekonstruktion der äußeren Scham, die mit dem eigenen Körper verbunden ist, wurzelt. In ihrem künstlerischen Prozess schafft sie ein realistisches und wahrheitsgetreues Abbild des eigenen Körpers als einen Akt des Widerstands und des Feierns und ein Beharren darauf, frei in unserem Körper existieren zu dürfen", schrieb Nyong'o und fügte hinzu, sie fühle sich "geehrt", das Stück bei der Preisverleihung zu tragen.

Nyong'o kombinierte zu ihrem Anzug eine schwarz-silbernen Clutch und Silberschmuck. Außerdem trug sie eine verchromte Maniküre und ein grafisches, tätowierungsähnliches Muster auf ihrem kurz rasierten Kopf.

Gewinnerinnen und Gewinner der Broadway-Nacht

Bei den Tony Awards - eigentlich Antoinette Perry Awards - werden seit 1947 jährlich die US-amerikanische Theater- und Musicalpreise vergeben. Dieses Mal setzten sich unter anderem diese Künstlerinnen und Künstler durch:

Bestes Musical: "Kimberly Akimbo"

Bestes Theaterstück: "Leopoldstadt"

Beste Hauptdarstellerin in einem Musical: Victoria Clark, "Kimberly Akimbo"

Beste Hauptdarstellerin in einem Theaterstück: Jodie Comer, "Prima Facie"

Bester Hauptdarsteller in einem Musical: J. Harrison Ghee, "Manche mögen's heiß"

Bester Hauptdarsteller in einem Theaterstück: Sean Hayes, "Good Night, Oscar"

Beste Regie bei einem Musical: Michael Arden, "Parade"

Beste Regie bei einem Theaterstück: Patrick Marber, "Leopoldstadt"