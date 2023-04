Louis Klamroth privat: Moderator von "Hart aber fair" hat bekannte Freundin

Louis Klamroth hat seit Januar die Moderation von "Hart aber fair" in der ARD übernommen. Wie tickt der Nachfolger von Frank Plasberg im Privatleben? Wer ist sein berühmter Vater? Und warum sorgt Louis Klamroths Beziehung mit Freundin Luisa Neubauer für Schlagzeilen?

Louis Klamroth fand schon als Kind den Weg vor die Kameras. Nach seinem Start als Schauspieler machte er sich aber schon früh als Journalist und Moderator einen Namen. Woher kennt man ihn und wie tickt er privat? Seit Januar ist er Moderator bei "Hart aber fair" und ist durch seine Talk-Sendung bundesweit bekanntgeworden. Und auch durch das Bekanntwerden seiner Beziehung zu Luisa Neubauer steht er im Fokus der Öffentlichkeit.

Louis Klamroth: Warum die Beziehung zu Freundin Luisa Neubauer heikel ist

Im Dezember 2022 gab Klamroth gegenüber dem Branchen-Magazin " " bekannt, dass seine Freundin keine Unbekannte sei: Klamroths Partnerin ist Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Es kamen Diskussionen auf, wie neutral Klamroth unter diesen Umständen als Moderator eines Polittalks agieren könne. Klamroth machte allerdings klar, dass Neubauer nie Gast seiner Sendung sein werde.

Prominente Familie: Wer ist der Vater von Louis Klamroth?

Beim Vater von Louis Klamroth handelt es sich um niemand Geringeren als Schauspieler Peter Lohmeyer. An seiner Seite durfte Klamroth schon früh Filmluft schnuppern, seinen Durchbruch hatte er 2003 mit seinem Vater in "Das Wunder von Bern" in der Rolle des Matthias, Sohn des Bergarbeiters Richard. Die beiden sind nicht die einzigen Familienmitglieder in der Branche: Mutter Katrin Klamroth ist Kameraassistentin, Schwester Lola Klamroth ist ebenfalls als Schauspielerin tätig.

Louis Klamroth (re.) mit Papa Peter Lohmeyer © imago/POP-EYE

Karriere von Louis Klamroth als Moderator und Journalist

Schon bald zog es Klamroth aber in Richtung Journalismus: Nach seinem Schulabschluss engagierte er sich für die Organisation SOS-Kinderdorf in Guatemala und Haiti, studierte Politikwissenschaft am Amsterdam University College und an der London School of Economics und absolvierte schließlich ein Praktikum bei Günther Jauch. Mit der Sendung "Klamroths Konter" auf n-tv wurde er 2016 mit 27 Jahren Deutschlands jüngster Polit-Talkshow-Moderator, wofür er 2018 mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde. Nach weiteren Stationen als Moderator, unter anderem im Rahmen der Bundestagswahl, übernahm er 2023 von Frank Plasberg die Moderation von "Hart aber fair".

"Hart aber fair": Kritik an Lous Klamroth

Vor allem im Rahmen seiner Moderation von "Hart aber fair" wurde Klamroth des Öfteren mit Kritik konfrontiert. Nicht nur seine Beziehung zur Klimaaktivistin Neubauer war vielen ein Dorn im Auge, in einer Ausgabe der Sendung hatte er außerdem der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht Falschaussagen vorgeworfen – dieser Vorwurf wurde im Nachgang vom Sender relativiert. Dass Klamroth bislang nicht an die "Hart aber fair"-Quoten seines Vorgängers Frank Plasberg anschließen konnte, inklusive der Gründe hierfür, wurde in den Medien ebenfalls bereits breit diskutiert.

"Hart aber fair": Dürfen wegen Klamroth keine "Fridays for Future"-Gäste kommen?

Am 20. März ging es um die Klima-Wende und um Öl- sowie Gasheizungen. Doch unter den Gästen fanden sich keine Vertreter von "Fridays for Future" oder "Die letzte Generation" wieder. Oder liegt es daran, dass Moderator Louis Klamroth mit Luisa Neubauer eine FFF-Aktivistin liebt?

Die AZ hat bei der ARD nachgehakt, warum keine "jungen Leute" als Gäste hinterm Pult im Studio standen. "Das Thema war keines, das spezifisch die jungen Leute betrifft, sodass diese Altersgruppe zwingend hätte repräsentiert sein müssen", sagte ein Sprecher dazu. "Die Gäste von 'hart aber fair' werden themenbezogen nach rein journalistischen Kriterien eingeladen."

Doch wäre es für eine ausgewogene Diskussion zum Thema "Heizen, Dämmen, Autofahren: Öko-Umbau mit der Brechstange?" nicht sinnvoll gewesen, auch Mitglieder von "Fridays for Future" und "Die letzte Generation" zu Wort kommen zu lassen? Der Sprecher erklärte gegen der AZ: "'hart aber fair' hat Vertreter beider Bewegungen bereits in der Sendung gehabt. Nicht bei jeder haf-Ausgabe, die sich mit bestimmten Aspekten oder Auswirkungen des Klimawandels befasst, muss aber automatisch auch ein Vertreter der genannten Bewegungen am Panel vertreten sein."

Sender äußert sich zu Quoten von "Hart aber fair"

Der produzierende Sender WDR sieht bislang keinen direkten Zusammenhang zwischen einer schwächelnden Quote und dem neuen Moderator Louis Klamroth. Mitte März erklärte ein Sprecher der AZ: "Für uns ist es wichtig, unserem Publikum einen journalistisch fundierten und vielfältigen Debattenbeitrag zu aktuellen Themen zu bieten und damit möglichst viele Menschen zu erreichen. Dass das Interesse der ZuschauerInnen und damit die Quoten hierbei auch einmal schwanken, kommt immer wieder vor und hängt oft vom Programmumfeld ab. Mit dem Start von Louis Klamroth sind wir sehr zufrieden."

Vielleicht muss sich das Publikum, das einst so gern "Hart aber fair" mit Moderator Frank Plasberg geschaut hat, erst noch an den neuen, jungen TV-Mann gewöhnen. In der vergangenen Woche konnte Louis Klamroth einen positiven Quoten-Trend feiern.

Die Sendung zum Thema "Der große Streiktag: Gerecht oder Gefahr für die Wirtschaft?" verzeichnete bessere Einschaltquoten. 2,17 Millionen schalteten in der Gesamtbetrachtung ein (8,2 Prozent). Es ist die beste Quote seit einem Monat. Im Jahr 2022 erreichte "Hart aber fair" laut "DWDL" im Schnitt 2,67 Millionen.

Katy Karrenbauer trifft bei "Hart aber fair" auf Karl Lauterbach

Am Montag war unter anderem "Hinter Gittern"-Schauspielerin Katy Karrenbauer bei "Hart aber fair" zu Gast. Sie traf auf Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Das Thema lautete: "Altern in Würde oder in Armut: Wer kann sich gute Pflege noch leisten?" Katy Karrenbauer sprach über ihren an Demenz erkrankten Vater (90) und den Hausverkauf, damit der Pflegeplatz bezahlt werden kann. Zwei Drittel der 240.000 Euro sind schon für das private Pflegeheim draufgegangen, schildert der TV-Star.

"Mein Vater würde so gerne Hundert werden und ich habe gesagt, drei, vier gute Jahre haben wir und danach weiß ich es nicht", sagt Karrenbauer über ihre finanzielle Situation und die Gesundheit ihres Vaters.