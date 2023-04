Lipgloss Nails: Das steckt hinter dem TikTok-Trend

Kylie Jenner und andere berühmte Trendsetterinnen lieben dieses natürliche Nageldesign mit Gloss-Effekt: Je mehr es im Frühjahr 2023 auf den Nägeln glänzt, umso besser. So gelingt der angesagte TikTok-Trend.

In Sachen Beauty und Kosmetik geht der Trend 2023 definitiv weg von der matten Optik hin zu einem glänzenden Finish. Nicht nur in Sachen Make-up, sondern auch auf den Nägeln. Lipgloss Nails zählen dank Trendsetterinnen wie (25) oder Schauspielerin (29) zu den angesagtesten Maniküre-Trends 2023. Auf TikTok trendet der Hashtag #lipglossnails - . So kreiert man den Nageldesign-Trend.

Lipgloss Nails - so funktioniert's

Lipgloss Nails zeichnen sich durch einen dezenten Ton aus, der nur minimal von der Farbe des Nagels abweicht. Geeignet sind daher Nagellacke in schlichten Beige- oder Nude-Tönen sowie softe rosafarbene Pastelltöne. Abgerundet wird der angesagte Beauty-Look mit einer großen Portion Glanz und Gloss - in Form von durchsichtigem Überlack, der den Nägeln ihr glänzendes Finish verleiht. Gerne kann der Top-Coat in mehreren Schichten aufgetragen werden, mit jeder Schicht kommt der Lipgloss-Effekt besser zur Geltung.

Nagelpflege ist das A und O

Besonders zeitgemäß und natürlich wirkt das derzeit beliebte Nageldesign in Kombination mit kurzen, rund gefeilten Nägeln, die durch den glossy Schimmer zum wunderschönen Hingucker werden. Wer Lipgloss Nails tragen möchte, sollte darauf achten, das Nagelbett gut zu pflegen. Dazu am besten regelmäßig Nagelhautpflege betreiben und die Haut rund um die Nägel stets mit genügend Feuchtigkeit versorgen. Besonders gut eignen sich dafür natürliche Öle, wie zum Beispiel Jojobaöl.

Mit gepflegten Händen und Nägeln kommen die Lipgloss Nails gleich noch viel besser zur Geltung. Fertig ist ein natürlicher Beauty-Look, der uns bestimmt bis in den Sommer hinein begleiten wird und eine wunderbare Ergänzung zu luftigen Sommerkleidern und -blusen ist.