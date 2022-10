Liebes-Comeback bei Raúl Richter und Vanessa Schmitt

Vor rund drei Monaten haben sich Raúl Richter und Vanessa Schmitt nach drei Jahren Beziehung getrennt. Jetzt feiern die beiden ihr Liebes-Comeback!

Raúl Richter (35) und Vanessa Schmitt geben ihrer Liebe eine zweite Chance. Ende Juni hatten die beiden nach drei Jahren Beziehung ihre Trennung bekannt gegeben. hat Schmitt nun verkündet, dass sie wieder ein Paar sind.

"Wie einige es schon vermutet haben: Ja, wir sind zusammen hier und ja wir haben uns beide dazu entschlossen, unserer Beziehung nochmal eine Chance zu geben", schreibt die Influencerin zu einem gemeinsamen Foto, auf dem das Paar in Tracht auf dem Münchner Oktoberfest zu sehen ist. Die beiden haben die Veranstaltung gemeinsam am Wochenende besucht und dabei offenbar viel Spaß in den Bierzelten auf der Theresienwiese gehabt.

Auch der ehemalige "GZSZ"-Star und diesen kommentiert: "Keine weiteren Worte erforderlich." Auf dem Foto nimmt Schmitt auf Richters Schoß Platz, der seine Liebste fest im Arm hält. Sie strahlen beide glücklich in die Kamera.

Trennung im Juni

Warum die beiden sich Ende Juni dieses Jahres getrennt haben, ist nicht bekannt. Im März 2019 hatten sie ihre Beziehung erstmals öffentlich gemacht.

Raúl Richter wurde durch die Rolle des Dominik Gundlach in der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekannt, die er von 2007 bis 2014 verkörperte. Seit September 2021 spielt er in der Serie "Notruf Hafenkante" den Polizeiobermeister Nick Brandt. Zudem ist Richter unter anderem als Synchronsprecher tätig.