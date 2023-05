Liebes-Auftritt von Victoria Swarovski: Sie zeigt sich turtelnd mit Mark Mateschitz

Am Wochenende hat sich Victoria Swarovski erstmals mit ihrem neuen Freund Mark Mateschitz in der Öffentlichkeit gezeigt. Das Paar turtelte bei einem Fußballspiel in Salzburg auf der Tribüne.

"Let's Dance"-Moderatorin Victoria Swarovski (29) und Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz (30) haben sich erstmals gemeinsam als Liebespaar in der Öffentlichkeit gezeigt. Mit Freunden besuchten sie die Fußballpartie Red Bull Salzburg gegen SK Sturm Graz in Salzburg. Auf der Tribüne ließen sie sich glücklich strahlend beim Händchenhalten ablichten.

Victoria Swarovski und Mark Mateschitz: Liebes-Outing vor Südafrika-Kulisse

Dass die beiden ein Paar sind, bestätigte der Spross der österreichischen Schmuckdynastie bereits am Ostersonntag mit einem ersten . Damals teilte Swarovski mit ihren mehr als 540.000 Followerinnen und Followern einen Urlaubsschnappschuss, der sie und ihren neuen Partner von hinten auf einem Felsen vor der Bergkulisse von Kapstadt sitzend, zeigt.

Swarovski schmiegte sich dabei an Mateschitz, der durch seine Red-Bull-Kappe sowie die Verlinkung seines Accounts zu erkennen ist. Zum Foto schrieb die gebürtige Innsbruckerin neben einem an ihre Abonnenten gerichteten Ostergruß eine süße Liebeserklärung an den neuen Mann an ihrer Seite: "No-Bunny compares to you", zu Deutsch etwa "Kein Hase ist mit dir vergleichbar" - ein Wortspiel aus den englischen Wörtern "Nobody" (Niemand) und "Bunny" (Hase).

Anfang des Jahres war Swarovskis Ehe mit Werner Mürz (46) in die Brüche gegangen. Die beiden hatten nach knapp sechs Jahren die Trennung bekannt gegeben.